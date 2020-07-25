26歲大陸女星鞠婧禕是人氣女團「SNH48」的成員之一，她精緻的巴掌臉配上白皙皮膚，就像真人洋娃娃，甜美外型更一路紅到國外，被日媒譽為「4000年一遇美女」。

「4000年一遇美女」鎖骨酥胸全曝光！U字秀性感香肩（圖／摘自微博@鞠婧祎个人工作室 ）

近日，鞠婧禕出席活動時，身著一襲白色亮片紗裙現身紅毯，禮服採取方領設計，讓她微微露出鎖骨和酥胸，超顯瘦又性感，而夢幻十足的薄紗讓她原本就很白的皮膚看起來更透亮，加上珍珠髮飾更是精緻，仙氣十足的模樣瞬間引發熱議。絕美造型讓粉絲們看了狂誇：「自帶仙女濾鏡的小姐姐真的太仙了」、「鞠公主也太閃亮啦」、「姊姊在發光」、「這套真的華麗非凡」等。

「4000年一遇美女」鎖骨酥胸全曝光！U字秀性感香肩（圖／摘自微博@鞠婧祎个人工作室 ）