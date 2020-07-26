奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周牡羊座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，處女座金錢運最旺。另外天蠍座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，摩羯座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:鮮紅色

幸運數字:46

整體運勢★★★★★

解析:牡羊朋友下周強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報，讓一向習慣勞累的你開始感到值得，而另外對於事情掌握度提升許多，也讓你內心感到安心不少。

▍金牛座

開運顏色:黃色

幸運數字:50

整體運勢★★★

解析:下周金牛朋友則顯得積極許多，開始不在過往那麼念舊或守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況則減緩許多，只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在，要多注意囉！

▍雙子座

開運顏色:綠色

幸運數字:21

整體運勢★★★

解析:對自我的不確定感增加，自信心也隨之消退！將成功的機會越推約遠！另外下周情緒起伏較大，有不小失控的可能性存在！奧斯提醒下周雙子朋友要多注意情緒上的控管！避免因為事情的不如意或是自信心消退而影響到了自己，另外多注意自身能力到哪，避免接一些超出自我能力得工作而忙壞自己囉！

▍巨蟹座

開運顏色:藍色

幸運數字:53

整體運勢★★★★

解析:下周巨蟹朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步，讓生活感到充分的休息，不過奧斯還是不免要提醒，暫時的休息不是壞事，但也別因此停下向前的腳步囉！

▍獅子座

開運顏色:橘色

幸運數字:77

整體運勢★★★

解析:下周獅子朋友壓力的出現，讓自己動起了休息的念頭，壓力在下周顯得難以負荷，也因為過往有些事情超出了自己的能力範圍，導致下周出現了頗大的疲倦感與無力感，再加上你向來對自己的要求不小，這些狀況都讓你下周難以負荷，奧斯提醒下周要多注意並適時地排解壓力囉！

▍處女座

開運顏色:薰衣草紫

幸運數字:60

整體運勢★★★★

解析:下周距離處女朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，奧斯提醒，下周你們的直覺力相當良好，所以不管是遇到問題或是處理事情時，多相信自己的第一直覺，唯一需要注意的就是下周會顯得感性許多，所以若需思考事情時奧斯建議多點理性會比較好喔！

▍天秤座

開運顏色:深藍色

幸運數字:96

整體運勢★★★★

解析:過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓天秤朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下。但話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

▍天蠍座

開運顏色:玫瑰紅色

幸運數字:55

整體運勢★★★★

解析:對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外奧斯提醒天蠍朋友下周的自負大上許多，面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負，另外下周亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉！

▍射手座

開運顏色:碧綠色

幸運數字:17

整體運勢★★★★

解析:下周射手朋友則顯得踏實許多，處理事情起來很穩，做事也認真許多，讓周遭朋友都對你讚譽有加，而原因就來自於自己對於成功的渴望在下周提高許多，因此在下周處事更加的積極，奧斯提醒下周將是非常好的一周，要好好的把握喔！

▍魔羯座

開運顏色:粉藍色

幸運數字:39

整體運勢★★

解析:下周摩羯朋友則顯的自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯的焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停，面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助，一些想不通或解決不了的問題就別在往自己腦袋瓜裡去了，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯喔！

▍水瓶座

開運顏色:亮紫色

幸運數字:74

整體運勢★★★★

解析:水瓶朋友下周思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況，所以下周要改善一下自己自己對於事情的堅持度，並且要好好的延續熱情喔！

▍雙魚座

開運顏色:金色

幸運數字:88

整體運勢★★★★

解析:下周雙魚座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒，停下腳步休息但可別也停下了自己對來的規劃以及企圖心喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】