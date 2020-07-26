一周正妹精選》隨著天氣越來越熱，正妹們也趁著夏天一展凹凸有致的火辣身材，《中時新聞網》重點整理六大正妹為大家在盛夏中消暑，有「鋼琴女神」性感慶生照；香港波神白雲潛水溢出半乳；獸醫乃接班人穿比基尼登山；170cm大馬正妹泳裝「側面全光」展火辣身材；23歲「暗黑新垣結衣」只穿內衣秀傲人上圍；「最美英文講師」穿細肩深V爬山，皆吸引網友的目光。

724 「最美英文講師」細肩深V爬山！彎腰洩神級身材

高顏值的女老師總是眾人關注的話題，網路上就有一位人氣超旺的最美「大學英文講師」小花（Rebeca），不僅臉蛋精緻宛如洋娃娃，更連身材都好到不科學，以神級大奶配上白皙的燈泡肌走紅，目前在IG上擁有超過11萬粉絲追隨。

723 23歲「暗黑新垣結衣」只穿內衣！躺下倒出超犯規兩粒

高崎哉海有著出色外表與圓潤大眼，加上與「鄉民老婆」新垣結衣神似的甜美笑容讓她在連續兩場選美比賽中獲得后冠，在網路上迅速竄紅。近日為拍攝雜誌封面再度脫掉上衣，露出超犯規好身材與無辜表情，令網友忍不住暴動。

722 170cm大馬正妹泳裝「側面全光」辣挺饅頭胸

來自馬來西亞的網紅彩寧，笑容甜美可愛、擁有170cm的高挑身材，時常在社群平台曬出惹火照，吸引27萬粉絲追蹤。熱愛水上活動的她，最近穿上一件連身泳裝，超邪惡的剪裁將身材優勢展露無遺，讓許多網友看了都快噴鼻血。

721 獸醫乃接班人陽明山穿比基尼！雙臂夾出深溝豪乳

當年「台大五姬」獸醫乃（劉乃潔）外貌兼具紅遍全台，連日媒都封她是「台灣最美女獸醫」，不過她遠赴英國進修，鮮少有近況曝光。最近，有位中興大學畢業的美女獸醫，清新的臉蛋和直率個性相當圈粉，在網路小有名氣。

720 香港波神白雲潛水溢出半乳！濕身挑戰引熱議

香港女星白雲（Snowy Bai）以一張天使臉孔配上魔鬼身材聞名，35E的豐滿上圍也讓她被封為「導彈女神」，她2017年嫁入豪門，縱使早已成為人妻也不吝嗇大秀好身材，大膽作風也使她的人氣居高不下。

719 「鋼琴女神」慶生僅穿內衣！彎腰致謝狂洩北半球

被封為「鋼琴女神」的馬來西亞正妹李元玲（Cathryn Li），憑著亮麗外表與凹凸有致的火辣身材，IG上吸引百萬人追蹤。7/16迎來生日的她，雖只有教練們在健身房為她慶生，但她依然秀出好身材感謝大家的祝福。