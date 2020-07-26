22歲大陸女星宋祖兒以電力十足的精緻長相走紅，童星出道的她更因激似女神張柏芝被封為「小張柏芝」，皮膚白皙配上纖瘦身材，鄰家女孩形象被大讚是「國民閨女」，深受到許多粉絲的喜愛。

近日宋祖兒出席活動時，穿上一身藍色薄紗裙驚喜出席，只見她在透視感長裙內搭上細肩帶，貼身剪裁及黑腰帶成功凸顯她纖細的體態，正面的內在美更散發若隱若現的女人味，成功以多層次的輕薄穿法在夏天穿出清涼感。

宋祖兒薄紗長裙透出亮點！內在美線條一覽無遺（圖／摘自微博@宋祖儿lareina）

宋祖兒一系列美照果真吸引粉絲們紛紛狂讚：「美得讓人挪不開眼」、「穿搭指標」、「腿太美了吧」、「真的好瘦」等。