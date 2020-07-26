擁有240年歷史的CHAUMET日前在巴黎透過直播發表築藝萬象 Perspectives de Chaumet頂級珠寶，由總裁Jean-Marc Mansvelt親自主持，新作融入建築結構主義與解構美學，並呼應 CHAMET歷年來的經典鉅作，預計全系列將在8月下旬來台展出，台灣是全球巡展首站。

CHAUMET年度新品Lacis皇冠，兩顆逾5克拉與逾2克拉的鑽石猶如懸浮在皇冠上。（CHAUMET提供）

CHAUMET珠寶與建築美學向來有著緊密的關係，從文藝復興、當代解構主義、俄國建構主義、Bauhaus (包浩斯)風格和義大利未來主義，擁有兩百多年歷史的CHAUMET珠寶，將各種不同建築美學的派系融入珠寶設計當中，見證橫跨不同世紀的藝術之美。

CHAUMET年度新品Lacis項鍊融入「刀鋒工藝」（fil couteau），主石猶如懸浮半空中。（CHAUMET提供）

今年全新登場的新作總共有六大主題，其中Lacis系列採用經典「刀鋒工藝」（fil couteau），金屬結構彷彿消失不見，主石猶如飄浮在空中一般，再以鑽網包覆，詮釋曖曖含光的內歛之美，其中一頂造Lacis鑽石皇冠，兩顆逾5克拉與逾2克拉的鑽石懸浮在皇冠上，最具有代表性。

CHAUMET甫在巴黎發表的Perspectives de Chaumet 系列Lacis項鍊。（CHAUMET提供）

Labyrinthe系列則以解構主義賦予珠寶前衛風格，充滿了太空未來感，其中一只珍珠胸針將無數的圓圈截斷再重組，烘托逾16mm的大顆南洋珍珠，讓人聯想到外太空的幽浮。

CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Labyrinthe 玫瑰金胸針，為解構美學的代表作。（CHAUMET提供）

充滿解構美學的Skyline，運用大量不對稱的時尚元素，並以訂製切割寶石以求完美，例如一款黃金打造的Skyline項鍊，一邊是黃金錘擊紋鑲祖母綠，一邊則是黃金鉆孔鑲鑽，彼此對比呼應，藉此向70年代珠寶大師Pierre Sterle為CHAUMET打造的黃金作品致敬。

CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Skyline 可轉換式18K黃金戒指。（CHAUMET提供）