藝人譚艾珍之女歐陽靖，今年宣布懷孕，與交往5年的日籍攝影師RK登記結婚，可說是雙喜臨門。她趁著孕期拍攝時尚寫真，找來母親譚艾珍一同入鏡，記錄祖孫三代的溫馨畫面，令人動容。

歐陽靖24日公開孕婦寫真，表示和老公因疫情關係分隔兩地，沒辦法拍攝，本來想說就此打消念頭，後來收到攝影師友人的邀請，決定邀請媽媽一起拍攝孕婦寫真，畫面中，歐陽靖化著深色妝容，身上的服飾都以黑色為主，相當符合她高冷、神祕的氣息，外套裡僅搭配黑色內衣，大露圓滾滾的孕肚。

一生一次的孕期祖孫三代合照，能讓 Karren Kao 留下紀念真的是太好、太好、太好了！😭🙏🏻﻿ ﻿ 其實我跟Karren認識蠻久了…﻿ 大家還記得 #仆街少女... 由歐陽靖・裏東京生存記發佈於 2020年7月23日 星期四

譚艾珍化著精緻妝容，包著黑色頭巾，上面還裝飾一朵暗色玫瑰花，身穿高領上衣和長窄裙，展現高貴又優雅的氣質，當她和歐陽靖同框拍照時，母女倆從眼神、肢體語言和互動盡是戲，流露滿滿的愛，風格卻又是如此強烈、特別，讓網友眼睛為之一亮，紛紛誇讚：「好棒的母女照，兩位媽媽好美」、「這是我看過風格強烈獨特的孕婦照，非常適合靖哥」、「拍的很酷很帥氣，艾珍阿姨也好美喔！」、「為什麼珍珍姐都不會老…」，還有人發現歐陽靖肚裡的胎兒不停扭動，把肚皮撐得不規則，攝影師笑說：「眼睛好利！真的有摸到新醬，超明顯的」。