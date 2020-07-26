擁有47萬粉絲的網紅Rita（高鈺雯）從大學時就是知名的東吳正妹，畢業後曾在復興航空服務，現在為虎航航空空服員，被日媒封為「千年一遇美女」。最近，她和好友們前往桃園某飯店渡假，穿著一套寶藍色的比基尼，辣露健身許久的體態。

Rita在健身教練男友的督促下，積極上健身房運動，逐漸打造緊實的好身材，她最近拜訪桃園某知名大飯店，不忘帶上比基尼泳裝，照片中，Rita將頭髮紮好，化著精緻的妝容，手拿著一頂草帽，身穿寶藍色的平口比基尼，不僅襯托白皙的膚色，飽滿雙峰、平坦腹部和蜜桃臀盡露，配上一雙修長美腿，讓網友大飽眼福，紛紛留言：「身材超正的」、「好性感的泳衣」、「好美好漂亮好身材」。

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另一張照片，她掌鏡近距離自拍，新髮色的線條明顯，施抹妝容的五官宛如洋娃娃，包著藍色比基尼的雙峰也露出深邃事業線，沉魚落雁的美貌讓網友醉心，直呼：「水噹噹」、「Rita超美的」。

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千年一遇空姐Rita泳池爆乳！S型身材挨酸人妖

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