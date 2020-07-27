金鐘視后柯佳嬿不斷突破自我，不但獻出台北電影獎主持人處女秀，近期拍攝《媽，別鬧了！》，大膽染金色布丁頭，徹底顛覆氣質女神形象。

柯佳嬿22日在社群平台PO了一張自拍照，只見她留了一個金色布丁頭，嘴巴叼著雞塊，略帶頹廢的形象和過往大相逕庭，她表示：「開鏡儀式之後，角色造型就可以曝光了，我又有照片可以發了。布丁頭，很適合這個忙著打工忙著照顧男友，疏於打理自己的女人。」戴愛玲看了直呼：「很可以！」不少網友也稱讚：「仙女連布丁頭都這麼好看」、「不管什麼造型都能駕馭」。不過，她自爆彩排台北電影節頒獎典禮時，戴著口罩又留布丁頭，沒有被工作人員認出，當場被擋下來，最後才被旁人發現本尊放行，她笑說：「其實這顆頭還挺好的，最近外出都好自在」。

事實上，柯佳嬿是為了符合劇中角色，自告奮勇染了布丁頭，一染就是六個小時，還掏腰包花了上萬治裝費，只為了更貼近角色，可說是相當敬業，柯佳嬿表示非常開心又可以嘗試許多新髮型，對她來說是另類的收穫。