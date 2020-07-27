Melvita玫瑰花粹100ml，650元。（Melvita提供）

Melvita玫瑰花粹400ml，1980元。（Melvita提供）

Yves Rocher 龍舌蘭辣木籽淨化髮醋150ml。（Yves Rocher 提供）

NUXE全效晶亮精華油100ml。（NUXE提供）

Dr.Jart＋神奇分子釘保濕修護噴霧110ml。（Dr.Jart＋提供）

夏日必備清爽型保養，即便做足保養，面對高溫的氣候，肌膚也要隨時補水，除了隨時喝水，也要餵養肌膚，隨身必備保濕噴霧，隨時為肌膚補水、降溫、定妝才能緩解肌膚的渴。

法國有機花水保養專家Melvita蜜葳特，自30多年前推出第一瓶大馬士革玫瑰花粹後，自此便始終成為崇尚天然自然的法國女人有機保養首選，有小藍瓶稱呼的玫瑰花粹最受消費者喜愛，透過傳統水蒸氣進行單一次蒸餾而成的花水，無添加香精與酒精，經常熱賣到經常缺貨狀態。

今年Melvita蜜葳特經典玫瑰花粹優雅變身，推出輕巧隨行限定版，大小適中的100ml容量更輕巧便利，法式典雅手繪感的粉紅花瓣新包裝視覺使經典小藍瓶變得繽紛活力，全新升級微霧感噴頭設計，大減24％水珠體積，持續出水量更長達3倍。除了最基本的「噴霧型」用法，將花粹用於「濕敷」則是進階美肌力發揮最大值的秘密。向來推廣花水濕敷養膚的Melvita蜜葳特，暌違三年後，2020年夏季再度限量推出玫瑰花粹加大容量濕敷版400ml。即日起至9月2日，購買指定商品單筆消費折扣後滿3800元就送價值750元「隨行吸管杯」。

Dr.Jart＋使用獨家研發技術，打造獨特雙層保濕質地，以微脂囊技術，完美融合五種分子釘(Ceramide神經醯胺)，強化肌膚屏障，修護肌膚，使肌膚恢復彈性及光澤，噴霧包裝設計攜帶方便，可隨時隨地拯救乾荒肌。神奇分子釘保濕修護噴霧結合保濕層、乳霜層，打造雙倍保濕力，清爽的水乳液質地讓所有肌膚在夏天也能享受冬日的滋潤感， 除了當作噴霧外帶，隨時保濕外，也可取代化妝水、乳液，簡化保養步驟，簡易居家保濕新體驗。

創立於1957年的NUXE巴黎歐樹，採用獨特有效的高濃度天然植萃成分，打造專業實驗室，結合現代科技技術，將卓越植物能量釋放於肌膚，並鑽研出45項獨家專利。以98％天然成分打造出經典熱銷產品全效精華油，風靡全球40年，熱銷超過2500萬瓶，進而成為法國植萃科研領導保養品牌， 今年NUXE將全面拓展，強勢回歸市場。

除了夏季肌膚要保水，頭髮的護理也不可少，歷經8年研發，2020年Yves Rocher伊夫黎雪全新升級髮品系列，添加來自墨西哥有機龍舌蘭萃取，養護健康頭皮、孕育強韌亮麗秀髮。