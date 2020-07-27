許多減肥的人都知道7分靠吃，3分靠運動，主要還是要靠飲食控制才能成功瘦身。但如果實在有很想要吃的東西該在哪個時間點吃最不會讓減肥計劃破功？舒淇曾分享如果減肥有什麼很想吃的東西，一定要在運動後一小時內吃光！

舒淇表示很多人都有一個錯誤的迷思，以為運動完要隔兩小時才可以吃東西，其實不是這樣的，舒淇覺得有什麼想吃的，要運動完馬上吃，不過他特別提醒當然還是不要吃油膩的煎炸食物，可是可以吃甜品、水果這種一般來說容易造成身體水腫、容易發胖、含糖分的食物，因為那時候你的肌肉是需要熱量來幫助代謝的，所以那時候吃不會破壞減肥計劃。

在 Instagram 查看這則貼文 SQ（@sqwhat）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 20 日 上午 3:11 張貼

舒淇分享這是他最近的飲食心得，只要想吃比較容易發胖的東西，就在運動完之後的一個小時之內把想吃的都吃掉。一旦過了這一個小時，飲食就吃清淡一點。因為這方法能讓人在減肥時仍然可以吃想吃的東西，就不會有忌口的痛苦，更容易執行飲食控制。