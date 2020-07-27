女團「伊梓帆」隊長董梓甯（梓梓）曾是啦啦隊LamiGirls之一，近期朝向YouTuber發展，拍攝影片主要以cover舞蹈為主，她22日上傳一支翻跳韓團BLACKPINK的影片，她接連換了3套衣服，其中一套直接露出傲人E乳，隨著音樂節奏上下搖晃，相當惹火。

畫面中，梓梓穿著一件黑色透膚上衣，只保留長袖和領口的布料，其他地方都衣不蔽體，露出鮮紅色的運動內衣，透膚布料直接看光邪惡弧形，迷你褲裙短到臀下，秀出一雙雪白美腿，玲瓏有緻的身材曲線盡露。

當她跟隨著音樂的旋律扭腰擺臀，舞技不但精湛，突出的雙峰也跟著抖動，讓原本就很性感的風格更惹火。事實上，梓梓為了拍攝舞蹈影片，背後花了許多心血研究，尤其又是自己一條龍作業，從歌曲、服裝、妝髮、攝影、燈光、剪片、文宣等都要親力親為，她表示：「經營自己真的就是跟創業一樣，需要一個勇氣跟傻勁！」不過，梓梓仍不斷付出努力，現在還在教課，要做好自己才能變成學生的榜樣，才能讓粉絲覺得沒有白支持，還有稱為家人的驕傲，當然！最重要的還是自己真的對自己的努力問心無愧！」