中信兄弟啦啦隊員短今臉蛋甜美、身材高挑火辣，時常在社群平台分享生活點滴，吸引許多男球迷追蹤，目前已達12萬粉絲，人氣相當高。最近，有網友把她的辣照PO在PTT表特版，很快地掀起一陣騷動，不少人狂讚：「有青筋就推」！

有名網友以標題「青筋炸裂」在PTT發文，將短今的泳裝辣照紛紛貼上網，照片中，她放下褐色長髮，身穿粉紅色的連身泳衣，胸前大深V解放傲人雙峰，由於皮膚白皙透亮，隱約看見青筋，加上一雙修長美腿，好身材讓網友看得血脈賁張，直呼：「看標題就猜到惹」、「這個太犯規了」、「真的優質，皮膚好白」、「想進場看球了」。

短今的本名是胡馨儀，從小學舞、舞技精湛，2016年加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，2018年還出版個人首本寫真書《今夏戀愛中》，現在和同為PS隊員的希希合作Youtube節目旅行少女，積極挑戰各個領域。