少女時代成員之一的孝淵，7/22以「DJ HYO」身份發行第四張數位單曲《DESSERT》，除了找來(G)I-DLE隊長小娟及Loopy助陣，還特別請來好姐妹太妍、秀英及珊妮等人一同秀舞技宣傳，而太妍所穿的緊身衣意外受到網友注意。

孝淵自從2017年少女時代成員陸續單飛後，便以DJ HYO的身份發行多張專輯，並在音樂綜藝節目《GOOD GIRL：誰洗劫了電視台》中以精湛的舞技電暈一票粉絲，「Dancing Queen」的封號再度得到認證，人氣暴漲。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyoyeon Kim（@hyoyeon_x_x）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 4 日 上午 1:59 張貼

22日發行全新單曲《DESSERT》的她，MV上線短短幾天便突破500萬人點閱，還在網路上發起了「#dessertdancechallenge」，陸續找來太妍、珊妮及秀英一同熱舞加入挑戰的行列。其中，太妍穿著緊身上衣，凹凸有致的好身材立刻現形，秀英則是加入刀叉道具十分逗趣，令下一組挑戰的俞利及蒂芬備感壓力，也讓粉絲們十分期待。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyoyeon Kim（@hyoyeon_x_x）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 24 日 上午 2:38 張貼