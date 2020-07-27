每年各大美妝品牌都會推出眼影盤新色，但還是紅色、橘色系的眼影色系最讓女孩們無法抗拒！ADDICTION即將於8/7推出兩盤限定版6色眼影，以秋葉楓紅揭開魅力雙眸的神秘面紗！
本次推出的限量眼影「魅癮眼采盤(炫耀版)限定2色」一盤有6色，並且包含霧面(M)、霜狀(C)、珠光(P)、金屬光澤(ME)四種質地，無論使用眼影刷、眼影棒或指腹都能均勻上色，眼影質地細緻，服貼顯色，不同質地和顏色互相疊擦打造出更多變的初秋眼妝。
001 秋葉楓紅
a. 滑順好延伸的霜狀質地，高級感的膚金色(C)
b. 紅寶石光澤般的珠光紅(ME)
c. 神秘夜晚般的栗子楓葉(C)
d. 微風拂過，柔和的楓葉橘(P)
e. 霧面質地的焦糖色楓葉(M)
f. 濕潤光澤質地，溫暖的南瓜橘(C)
002 鑠金迷霧
a. 實現自然光澤感的粉膚色(C)
b. 鑠金光澤的栗子金(ME)
c.杏仁奶油般滑順的咖金色(C)
d. 閃爍耀眼的紅寶石楓葉(ME) e. 夜晚迷霧般的深秋楓葉色(M)
f. 雨滴浸潤般的楓葉紅棕色(C)
▍活動
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★公佈時間 ｜ 2020/8/6
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