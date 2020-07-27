每年各大美妝品牌都會推出眼影盤新色，但還是紅色、橘色系的眼影色系最讓女孩們無法抗拒！ADDICTION即將於8/7推出兩盤限定版6色眼影，以秋葉楓紅揭開魅力雙眸的神秘面紗！

本次推出的限量眼影「魅癮眼采盤(炫耀版)限定2色」一盤有6色，並且包含霧面(M)、霜狀(C)、珠光(P)、金屬光澤(ME)四種質地，無論使用眼影刷、眼影棒或指腹都能均勻上色，眼影質地細緻，服貼顯色，不同質地和顏色互相疊擦打造出更多變的初秋眼妝。

ADDICTION即將於8/7推出「魅癮眼采盤(炫耀版)限定2色」。（圖／邱映慈攝影）

001 秋葉楓紅

a. 滑順好延伸的霜狀質地，高級感的膚金色(C)

b. 紅寶石光澤般的珠光紅(ME)

c. 神秘夜晚般的栗子楓葉(C)

d. 微風拂過，柔和的楓葉橘(P)

e. 霧面質地的焦糖色楓葉(M)

f. 濕潤光澤質地，溫暖的南瓜橘(C)

001 秋葉楓紅，NT1800。（圖／邱映慈攝影）

002 鑠金迷霧

a. 實現自然光澤感的粉膚色(C)

b. 鑠金光澤的栗子金(ME)

c.杏仁奶油般滑順的咖金色(C)

d. 閃爍耀眼的紅寶石楓葉(ME) e. 夜晚迷霧般的深秋楓葉色(M)

f. 雨滴浸潤般的楓葉紅棕色(C)

002 鑠金迷霧，NT1800。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/8/6

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