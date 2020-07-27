Dior 於台北信義新天地 A9 館一樓打造 Dioramour 期間限定店，以紅色波卡圓點為主題，呈獻洋溢浪漫綺想的七夕限定系列，傳遞愛與溫情。

Dioramour 系列透過兩個深具品牌標誌性意義的元素：紅色及波卡圓點印花，傳遞七夕甜情蜜意，蔓生於經典 Lady Dior 提包、 Lady D-Lite 刺繡帆布包、 Book 托特包、 30 Montaigne 方盒包，以及一系列配件單品，包含 D-Connect 運動鞋、內襯衣、 Mitzah 絲巾、首飾與卡夾等。

曾之喬（右）、瘦子盛裝出席 Dioramour 期間限定店！紅色波卡圓點宣告摯愛心意（圖／品牌提供）

紅色曾被迪奧先生譽為“生命的顏色”，象徵源源不絕的生命力，而波卡圓點也是他認為時尚不敗的經典存在，透過熱情的紅色調與俏皮討喜的波卡圓點， Dioramour 系列以愛為名傾心宣告摯愛心意。

瘦子出席 Dioramour 期間限定店！紅色波卡圓點宣告摯愛心意（圖／品牌提供）

限定店自 7 月 24 日至 8 月 30 日販售 Dioramour 系列商品，一同歡慶即將到來的浪漫七夕。其中，於 Dioramour 期間限定店獨家推出： Lady Dior 紅色波卡圓點刺繡帆布提包、Lady Dior 拿鐵白籐格紋飾愛心吊飾提包、Book 紅色波卡圓點刺繡帆布小型托特包及紅色波卡圓點卡夾等單品。