東京奧運將於明年7/23登場，進入正式倒數一年的日子，中華奧運代表團團服首度亮相！由跨界鬼才周裕穎為選手量身打造的開幕式進場戰袍，結合「窗花印花」服裝設計、「金銀漆釦」百年工藝、「立體編織」MIT鞋款、「環保機能」台灣專利布料四大亮點，蘊藏台灣職人信念，也呼應周裕穎一貫「越在地，越國際」的創作精神。

中華奧會發表團服，特別邀請到12位選手親上伸展台走秀，其中，鞍馬王子李智凱、空手道小清新文姿云，與帕奧桌球男將程銘志、柔道女將李凱琳一同穿著周裕穎設計的進場服登台演繹，展現運動員的力與美。

東京奧運進場服首亮相！窗花印花、漆釦、編織鞋、環保布4亮點藏職人信念（圖／品牌提供）

展現台灣人集體文化記憶，周裕穎從「老屋窗花」尋找創作靈感。70年代的鐵窗花凸顯當時台灣經濟起飛、重視生活美學的時代背景，傳統工匠職人以豐富圖紋符號、立體設計手工訂製，家家戶戶展現獨特文化創意。本次隊服周裕穎運用中華奧會代表「梅花」符號製成窗花圖紋，再透過數位印花將不同深淺、圖紋樣式拼接設計，打造立體修身的視覺效果；西裝外套在袖襱及雙層領處運用立體緹花增添設計層次。

東京奧運進場服首亮相！窗花印花、漆釦、編織鞋、環保布4亮點藏職人信念（圖／品牌提供）

東京奧運進場服首亮相！窗花印花、漆釦、編織鞋、環保布4亮點藏職人信念（圖／品牌提供）

奧運進場服上畫龍點睛的金銀漆釦，為周裕穎特別向三代傳承的台灣漆器工藝品牌「光山行」所訂製，運用將傳統漆器剔紅技法予以改良的獨特工法，耗時3-4個月手工製作千層堆漆，經過切割、研磨、拋光，花紋獨特且具天然寶石般的明亮光澤；漆釦正面貼上金箔、銀箔，成為祝福中華健兒摘金奪銀的幸運物；釦側則以六色彩虹設計，宣揚台灣寫下亞洲第一婚姻平權的歷史，展現寶島台灣的多元包容。

東京奧運進場服首亮相！窗花印花、漆釦、編織鞋、環保布4亮點藏職人信念（圖／品牌提供）

搭配進場服的3D立體編織鞋也別具巧思，周裕穎與台灣科技一體成形編織鞋品牌FVF合作，透過高針織數立體編織技巧，使鞋面呈現與窗花印花服裝相呼應的鏤空編織圖樣設計，而立體編織面料兼具高度彈性與獨特透氣孔的特性，加上輕量化的鞋底，不僅整體輕巧，更讓選手即使長時間穿著，一樣舒適、透氣不悶熱。此外，使用非成品加工染色高科技的纖維紗及無多餘車工拼接的一體成形結構，在製程上有效降低廢料產生，響應環保。