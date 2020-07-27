FreshO2歡慶《玩具總動員》25週年紀念，這次以三眼怪作為主角，經典對白「你救了我們，我們永遠感謝你！」存留心中，這次就由你來當三眼怪主人，三眼怪變裝成各種皮克斯動畫角色的可愛萌樣，繼續成為化妝台的好朋友，讓美麗與玩具一樣，永遠不離開你！

FreshO2推出《玩具總動員》25週年限定彩妝系列，這次不僅強勢推出品牌最具話題的「唇類」品項，除了日常修護、保濕、潤澤必收「晶透潤澤護唇膏雙入組」以及經典狂銷「感應換色潤唇棒雙入組」，還有去年《玩具總動員》系列推出造成搶購兩度補貨的唇膏，這回「無重力絲滑唇膏升級版」以更優越的質地，輕盈滑順、極致保濕、舒適不顯唇紋的潤澤感，一共推出人氣四色。

晶透潤澤護唇膏雙入組。（圖／品牌提供）

無重力絲滑唇膏升級版推出四色。（圖／品牌提供）

還原平滑柔焦裸肌「三眼怪造型超無瑕妝前凝膠」，讓上妝更加持久與細膩。最適亞洲女孩的裸膚香檳色澤「三眼怪造型炫光閃閃打亮餅」從外殼到烙印壓紋無不令人驚豔，不可錯過的收藏妝備「三眼怪造型絨毛髮帶」以及「我是你好朋友圓筒包」，整系列彩妝滿載玩心，這次全新《玩具總動員》系列限定彩妝共10款商品。

三眼怪造型超無瑕妝前凝膠和三眼怪造型炫光閃閃打亮餅。（圖／品牌提供）

FreshO2更結合「我是你好朋友」的精神概念，與「夢想之家」公益結合，不只是營收捐款傾力支助，我們也讓部分孩子參與《玩具總動員》企劃的執行，希望讓每個有夢的女孩，加入新一代的獨特與耀眼，一同創造出好朋友火花。這個夏天備齊妝備，跟著我們再一次回味25年陪伴成長的經典卡通。

▍活動

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★獎品內容 ｜ FreshO2《玩具總動員》我是你好朋友圓筒包*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/6

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