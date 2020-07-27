「天王嫂」昆凌與周杰倫結婚後，演藝事業一帆風順，儘管婚後六年接連生了一雙兒女，也不影響星運，甚至還曾進軍好萊塢，如今更傳出擔任寶詩龍 (Boucheron）珠寶品牌大使的好消息，並釋出全新形象照，一款是女強人俐落造型搭配Serpent Boheme蛇頭系列珠寶，一款則身穿藍色雪紡禮服搭配plume de Paon羽毛系列珠寶，展現昆凌既剛且柔的時尚風情。

昆凌代言Boucheron珠寶形象照出爐，展現甜美柔媚的一面。（Boucheron提供）

昆凌近來創業晉身女企業家，佩戴Boucheron珠寶，展現知性的一面。（Boucheron提供）

昆凌與Boucheron近一年來合作頻繁，尤其是去年底昆凌以一襲 CELINE黑色禮服搭配Boucheron珠寶，以自信美麗驗證周董的寵愛，贏得眾人欽羨的眼光，更加奠定雙方合作的基礎，也同時促成Boucheron邀請昆凌擔任品牌大使的一樁美事。

昆凌最近動作頻仍，除了經營自己的社群平台當網紅部落客，還當起創業女企業家，繼成立JENDES網購服裝後，還投資成立彩拋隱形眼鏡品牌，媒如今又代言珠寶品牌，體網路的聲量與老公周董幾乎不相上下，身價瞬間竄升。

昆凌佩戴Boucheron羽毛系列plume de Paon珠寶，溫柔可人。（Boucheron提供）

Boucheron的Serpent Boheme系列戒指，主石10.91克拉梨形切割紅榴石，約36萬7000元。（Boucheron提供）

Boucheron的Serpent Boheme系列耳環 ，兩顆27.3克拉梨形切割紅榴石，約60萬6000元。（Boucheron提供）

Boucheron的Plume de Paon系列羽毛問號項鍊，主石3.11克拉海水藍寶，價格店洽。（Boucheron提供）