嗜肉族注意！必勝客「集合啦肉肉多比薩島」吃好吃滿 20:442020/07/27 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 必勝客推出「美味集合啦」套餐，吃好吃滿只要888元。（必勝客提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4合1肉肉口味比薩，聚集德國豬腳、秘製烤鴨、熔岩牛柳、酥脆黃金雞口味。（必勝客提供） 必勝客針對喜愛大口吃肉的「嗜肉族」，打造暑期最高CP值的4合1肉肉口味比薩，聚集德國豬腳、秘製烤鴨、熔岩牛柳、酥脆黃金雞，共4種深獲消費者喜愛的肉肉集合比薩，一起收集比薩小島。即便無法出國，也能在比薩之間暢享味蕾上的異國旅行，全新必勝客「集合啦肉肉多比薩島」，單點1個大比薩399元，7月28日起限時限量開賣。 另外，必勝客也同步推出「美味集合啦」套餐，包含1個「集合啦肉肉多比薩島」比薩，及1個外帶大比薩（或外送小比），加上經典副食厚燒醬烤4排與可樂，美味享受吃好吃滿只要888元。 #比薩 #集合 #必勝客 #喜愛 #美味 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 23歲「最辣女賽車手」平口比基尼！洩出邪惡視角 - 星光 - 時尚 Lala蘇心甯E級美胸擠爆「微透明內衣」露一半在外 - 星光 - 時尚 23歲「暗黑新垣結衣」只穿內衣！躺下倒出超犯規兩粒 - 星光 - 時尚 170cm辣媽「透視泳裝V到肚臍」掉出雙球超火辣 - 星光 - 時尚 超兇女星拉18歲妹妹一同拍寫真「豐滿上圍撐爆比基尼」 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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