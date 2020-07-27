4合1肉肉口味比薩，聚集德國豬腳、秘製烤鴨、熔岩牛柳、酥脆黃金雞口味。（必勝客提供）

必勝客針對喜愛大口吃肉的「嗜肉族」，打造暑期最高CP值的4合1肉肉口味比薩，聚集德國豬腳、秘製烤鴨、熔岩牛柳、酥脆黃金雞，共4種深獲消費者喜愛的肉肉集合比薩，一起收集比薩小島。即便無法出國，也能在比薩之間暢享味蕾上的異國旅行，全新必勝客「集合啦肉肉多比薩島」，單點1個大比薩399元，7月28日起限時限量開賣。

另外，必勝客也同步推出「美味集合啦」套餐，包含1個「集合啦肉肉多比薩島」比薩，及1個外帶大比薩（或外送小比），加上經典副食厚燒醬烤4排與可樂，美味享受吃好吃滿只要888元。