性格懦弱的人，面對現實的問題總是選擇逃避，或者推卸責任，不能吃苦，不能克服困難。而內心強大的人，則能堅強面對人生中的暴風雨，是是非非都能坦然化解，堅持努力。那麼在十二星座裡面，哪些星座的內心最強大呢？

▍1.摩羯座

摩羯有副低調安靜的靈魂，可是，這個悶不做聲的人，內心卻藏著異常躁動的野心：我要成為有威望的人。是呀，誰叫土星守護著摩羯呢？注定了只有成就感才能滿足他（真別怪他權力欲高）。不過讓人讚賞的是，摩羯更願意通過自身的勤懇和努力實現目標，為此，吃得了苦受得了委屈抵得住寂寞。這個勤懇工作的人兒，頭腦和人格並存，他相信天道酬勤，並樂意授人以漁，而非授人以魚。那種站在山的頂峰，服務自己所愛的人，摩羯覺得會覺得此生無憾。

▍2.天蠍座

其實很多人都覺得「強大」是屬於天蠍的標籤，很多時候那氣場簡直是大到沒朋友。多虧了冥王星，賦予天蠍人毅力和堅持，對自己在乎的東西，志在必得。無論多大困難，他們都會咬牙堅持下去，因為目標在招手，只能勇往直前。再加上屬於水象星座，生來就具有尖銳的直覺以及讀懂人心的超能力，能洞察萬物的運行原理，事情一有不對勁，他們必定能馬上發現，所以，我們往往會發現天蠍們都有著超於年齡的聰明。

▍3.水瓶座

說到水瓶，我覺得自己特別有發言權。我也必須再強調一次：水瓶的強大更多是來源於自我。隨性又隨心的瓶子，反正只要個人自由和空間沒有受到限制，怎樣都行、都無所謂！因為他所追求的一切，根本無需外界肯定或認可，自我感覺最重要，嗯，就是這麼任性，再加上，正義感極強的他很樂意為身處困境的朋友提供各種建議，有需要的時候還會站出來替對方說話，維護對方，大概好人緣就是這麼來的。

▍4.獅子座

充滿熱情、無所畏懼，且難以被馴服的，這就是我們對獅子座最直接的評價。我可以這麼說，被太陽守護的火象星座，本來就不可能甘於平庸呀！所以獅子渴望充滿冒險的生活，普通的日常已經不能夠滿足他們了。獅子們喜歡競爭，熱衷於挑戰，希望征服欲被滿足，以上一切，都注定了獅子擁有無限的活力，自帶光芒。

講真的，只要這些星座把以上特質發揮到極致，就會自然而然散發出積極向上的能量，讓人很想很想靠近。自由、勇氣、決心、堅韌、勇於探索，不管哪種特質，我覺得都有很強的圈粉功能。更別說是集5大氣質於一身的人了，迷妹迷弟肯定多到爆炸。

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