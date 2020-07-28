林依晨在2002年以第一部電視劇《十八歲的約定》出道，至今已經出道18年，他分享出道以來他覺得最有用的減肥方法就是「什麼都吃一點」，反而能騙過身體，就不會輕易發胖！

林依晨分享自己現在的飲食內容其實是出道十多年來最正常的時候，可是體重卻是出道到目前最輕的時候！林依晨覺得減肥的大忌就是刻意去壓抑、限制食慾，如果讓身體感覺長時間的飢餓，那麼一旦吃任何東西就會立刻被身體吸收，然後變成脂肪。如果正常的吃，身體就會按照正常的去運轉，把營養正常的輸送到各個身體部位，而不會把營養過度的囤積成脂肪。

在 Instagram 查看這則貼文 Ariel Lin 林依晨（@linyichen.ariellin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 29 日 上午 9:02 張貼

林依晨覺得減肥時飲食重點就是不能讓自己感到飢餓，而且要什麼都吃，什麼都吃一點點，飲食內容可能會吃得很雜，一天甚至會吃50種食物，可是每個都不過量，讓身體不覺得缺乏，自然就不會製造出飢餓感，也就不會攝取過多熱量。但林依晨也特別提醒，這個飲食方式的前提是挑的食材要好，不能是含一大堆藥物、色素、很多添加物的東西，需要是真正能夠帶給身體營養的食物，才能藉由飲食養成易瘦體質。