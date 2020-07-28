新光三越旗下台灣好物共好平台「好好集」舉辦的「有好市集」，24日起跑，在新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場舉辦至8月5日，去年大排長龍、開店10分鐘即完售的超狂美食「正面奶酥」，這次開跑5天來天天大排長龍，根據現場直擊，今天中午排隊人龍從百貨4樓排到6樓，粗估約超過200人，顯見「奶酥界精品」的人氣夯到爆。

正面奶酥超夯，今天中午仍大排長龍。（徐亦橋攝）

今年「正面奶酥」除了販售現烤奶酥厚片，人氣高的奶酥醬也首度在台北登場，根據好好集統計，今年整體表現超過超過預期，尤其是「正面奶酥」1天可賣出400片奶酥厚片吐司，奶酥醬可賣出30瓶，每天約下午1時左右就完售。

今年「有好市集」是第4屆，規模最大、時間最長，主打「好好FUN一夏」露營手作美味，邀請餐酒館風格輕食、巷弄秘密甜點、大人系精釀啤酒、及IG熱蒐人氣美味等大集合，找來MIT台灣製造的露營帳篷品牌「威力屋BIG LION」合作，為市集打造自然愜意的休閒露營風格。

正面奶酥超夯，今天中午仍大排長龍。（徐亦橋攝）

這次參與的18個品牌，多數獲網友推崇，除了來自高雄的「正面奶酥」，還有復古懷舊冰品「昭和浪漫冰室」、台中第二市場的百年老店「丁山肉丸」、網友激推的基隆打卡創意手搖飲名店「初沐」、台北大安巷弄的手作歐式早午餐「桔梗三明治」、夢幻美式餐車「彩虹熱狗」，以及淨塑環保商品「仁舟淨塑」及「好日子」。

好好集「有好市集」，「彩虹熱狗」獲網友推崇。（好好集提供）

此外，還包括包含戶外露營必備的大人系在地精釀啤酒「MaseMase喝酒專門店&藍白拖精釀」、「吉姆老爹」、「福爾摩沙精釀啤酒」與「蔡氏釀酒」等；以及高雄文青系的爆餡「一饅頭店」、傳承經典麻油風味的「頑固油飯」、基隆巷仔隱藏簡餐「MARLON」、台式餐酒風格餐廳「丰迷餐酒館」、日式甘糀手調飲料「拾糀商號」、花蓮貴婦法式午茶甜點「菲斯尼法式馬卡龍」，和去年熱賣破千份的板橋巷弄秘密甜點店「PONPIE澎派」，今年會在8月1日壓軸登場。