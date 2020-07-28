今年RMK的秋冬彩妝很特別，和藝術家Soia聯名推出限量彩妝，以江戶時代浮世繪女子為靈感推出18項彩妝新品，包裝是萬種風情的紅色，讓今年秋冬彩妝給人鮮明奔放的強烈印象！

居住在波蘭的藝術家Soia專門描繪個性風、肖像、時尚、Lifestyle多樣貌的插圖，對於全新的嘗試、挑戰異業合作等等充滿積極與熱情。擅長運用平面畫作融合現代數位化技術。對於細節的講究與藝術探索之間獲取平衡，表現出獨特的插畫風格。Soia對於日本的民間故事和世界各地各種傳說深深著迷，畫作中渴望捕捉到非日常生活中的珍貴場景，以及描繪出隱藏在現實生活中的神秘魔法和神話中的傳奇生物。

本次最讓人注目的限量品「浮世今時眼采盤」靈感來自江戶時代「喜多川歌麿」所描繪的美人繪，包覆油質的細緻粉粒子潤澤融於肌膚，雙眸綻放微微光澤感。各款眼采盤匯集江戶女子所喜愛的4色，單獨運用1色或是任意搭配其他色彩，皆能打造洗練兼具時尚的妝容，享受各款絕妙精算過的色彩設計。

浮世今時眼采盤02示範妝容。（圖／邱映慈攝影）

「浮世眼唇雲管筆」結合眼唇彩妝，以江戶女子所喜愛的「煙管」形象，打造出獨特的眼&唇造型筆。每一款唇彩展現不同的紅色調，搭配亮眼獨特的眼影色系共5種限定色，一支眼唇筆即能妝點出江戶古典美交織現代洗練感的時尚妝容。

浮世眼唇雲管筆。（圖／邱映慈攝影）

「浮世今時胭脂」能顯現膚色的血色感，共2色，包含增添性感嬌媚表情的粉色紅、展現健康氣色流露優雅女人味的珊瑚紅。「持久霧采唇釉」採用全新型態的霧光粉體，鮮明呈現濃郁的發色效果兼具霧光質感。3色迥異的亮眼紅色，打造多款繽紛紅的表情，奔放展現時尚兼具江戶&現代的性感氛圍。

浮世今時胭脂。（圖／品牌提供）

本次唇彩部分推出一項特別又復古的唇蜜「江戶茜透光唇蜜」，符合「妝點紅唇」的復古詞彙，飄盪濃濃古典味的固態紅感唇蜜。濃郁的朱紅色調中添加依角度不同綻放橘色和紅色光亮的雙重偏光珠光。宛如「喜多川歌麿」的透視畫法般透出性感韻味，展現清透感的雙唇。

江戶茜透光唇蜜。（圖／品牌提供）

底妝部分推出蜜粉餅和BB霜，「江戶櫻透光蜜采餅」以江戶時代流行的蜜粉「江戶櫻」為形象，並且運用現代的技術嶄新呈現，蘊含球形與板狀2種不同的粉粒子，融於肌膚般輕柔服貼展現細緻的肌理，透出性感氛圍的清透美肌。江戶櫻透光BB霜」延續江戶時代的「白肌」之美，更結合現代技術呈現「清透感」，能緊實肌膚的同時徹底遮瑕毛孔等等的凹凸處、黑眼圈、暗沉之不均勻膚色，實現僅有RMK才能實現的透亮白皙美肌。