OPERA全新升級，2020帶著日本「最搶」限定色#101光透粉、#102光透米，即將於7月30日席捲全台！

這一次不僅將外包裝全面改版為玫瑰霧金的高質感簡約設計，而且維持既有產品熱銷的強大秘訣「角鯊烯萃取、唇部專用潤澤精華油」注入於小小的唇膏當中，讓小資女也能輕鬆擁有持久水潤的柔嫩美唇，自由展現女性唇采的魅力。

OPERA在今年夏天將外包裝全面改版為玫瑰霧金的高質感簡約設計。（圖／品牌提供）

「想要擁有各種美麗元素，何時何地都能完美塑造想要的妝感」女性追求美麗唇色的心聲OPERA聽見了，這一次更完整的詮釋若隱若現的光透唇色魅力，不僅在整體包裝設計更為精緻洗鍊，提升質感之外，在唇膏的色澤也更為豐富齊全：常態色加入詢問度爆表的07浪漫裸粉、08魅惑酒紅及光透鏡潤夏限定色#101光透粉、#102光透米，完美揉合稜鏡光澤與粉桃、粉米，預告全台「OPERA冷淡風奶茶色」即將再次點燃包色風潮！

OPERA唇膏常態色全試色。（圖／品牌提供）

深受日本女孩喜愛的OPERA，能夠打敗所有彩妝品類，稱霸@cosme熱銷榜第一名，秘密就在於完美結合三種相異質感唇彩的優點：唇膏的飽和色彩、唇萃的水潤保濕以及唇蜜的閃耀光澤。而OPERA憑藉著產品優勢，今夏將推出號稱日本史上「最搶」的限定色#101光透粉、#102光透米，截然不同的2款色澤巧妙地融入光澤粒子，分別加入粉桃色及粉米色，讓雙唇宛如稜鏡折射微微透出七彩色澤，瞬間提升整體妝容的時尚感！

夏限定色#101光透粉。（圖／品牌提供）

夏限定色#102光透米。（圖／品牌提供）

「#101光透粉」將帶點大人感的粉色揉進一點點的桃，低調的閃爍感散發出成熟又無邪的優雅特質。而「#102光透米」跳脫傳統對於米色質樸的印象，帶點夏日冷色的粉米，伴隨不張揚的珠光隱隱透出的柔和，帶出今夏最時髦的冷淡風裸色，刻劃更為內斂時尚的雙唇。這個暑假，OPERA給你三位一體全方位的唇膏以及日本專業調色技術，無論是小麥肌、偏白肌、黃黃肌，都能在OPERA找到水潤飽滿的命定唇色。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/8/6

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