梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶不僅浪漫唯美，充滿藝術品味，且因為工藝精湛融入可轉換功能，可變化各種樣貌，猶如女人的奢華玩具。近日梵克雅寶在巴黎發表三件可轉換珠寶，設計靈感源自歷史經典鉅作，且背後都有一個女人的故事，品味把玩之餘，更添佳話。
★Merveille d’émeraudes項鍊──埃及法絲婭公主
Merveille d’émeraudes祖母綠項鍊的設計靈感源自1929年梵克雅寶為埃及法絲婭公主（Princess Faiza)打造的Collaret祖母綠項鍊，胸前有9顆水滴形的祖母綠，頸後也有一顆祖母綠鍊扣垂墜而下，前後皆美。
今年全新登場款Merveille d’émeraudes項鍊加碼融入可折換的設計，五顆總共逾70克拉的祖母綠與兩顆近8克拉的鑽石，可自由重組成多款項鍊和耳環，讓珠寶不僅可以佩戴，還可拆換把玩，總共可拆換成七種佩戴方式，饒富趣味。
★Rubis en scene手鐲──瑪琳黛德麗
這款以紅寶石鋪鑲打造的Rubis en scene手鐲，是以好萊塢巨星瑪琳黛德麗 (Marlene Dietrich)鍾愛的Jarretiere手鐲為靈感，她於1937年向梵克雅寶購入，不僅多次佩戴鐲拍攝形象照，且出現在希區考克執導的電影《慾海驚魂》 (Stage Fright）中。
今年，梵克雅寶重新演繹這件經典手鐲，全新登場的Rubis en scene手鐲鑲嵌72顆共重84.74克拉的緬甸紅寶石，是少見將大量紅寶石薈萃成單一珠寶的作品。
★Tendresse etincelante耳環──賈桂琳
1968年，希臘船王歐納西斯為了討賈桂琳甘迺迪的歡心，在梵克雅寶訂購一對花卉鑽石與紅寶石吊墜的耳環作為結婚禮物。半世紀後的今日，梵克雅寶以該款耳環為靈感打造Tendresse etincelante全鑽耳環，並融入可拆換的設計，兩顆共重20.21克拉的DFL 2A級梨形鑽石可折換，讓耳環展現多元風貌。
●ZIP項鍊登台 可轉換珠寶代表作
提起梵克雅寶可轉換珠寶，最具代表性的莫過於ZIP項鍊，向來是台灣貴婦名媛VIP喜歡的經典款之一。即起梵克雅寶有多款ZIP年度新作品登台，新款ZIP項鍊大量採用彩色寶石，包括粉紅藍寶石、藍寶石、黑色縞瑪瑙、珊瑚、珍珠等，傳承經典又不減青春活力。
梵克雅寶早在1938年就著手鑽研可轉換式珠寶，第一件可轉換式珠寶是Passe-Partout項鍊，可自由轉換成手鐲、胸針，在紐約世界博覽會首度發表時即成為焦點。同年，溫莎公爵夫人向梵克雅寶提議以拉鍊為靈感創作項鍊，拉鍊收攏可當作手鐲，經典ZIP項鍊終於在1951年正式問市，自此開啟珠寶多元佩戴的流行風潮，成為品牌歷經半世紀仍流行不墜的經典。
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