義大利珠寶品牌寶格麗偕同義大利經濟貿易文化辦事處與金馬執行委員會，寶格麗為《2020 金馬經典影展：費里尼100》，特別情商費里尼家族借展由寶格麗製作、1956年義大利名導費里尼 (Federica Fellini) 憑藉《卡比利亞之夜 Le Notti di Cabiria》所獲得當年義大利電影金像獎 (David di Donatello) 最佳導演獎座，聯合影展期間於影廳外所展出的「費里尼的美味人生」插畫展，感受當年費里尼獲獎的榮耀時刻。
寶格麗與電影世界的關係緊密，不僅常是女星大銀幕內外的青睞之選，同時也體現在與義大利電影金像獎(David di Donatello)的合作之下。該獎項始於1955年，由義大利電影學院所頒發，是義大利最具代表性的電影獎項。在50年代期間，寶格麗曾受委託為其製作獎座與獎牌。大衛金像獎座的靈感來自於15世紀文藝復興時期義大利雕塑家Donatello所雕塑的大衛像，寶格麗以1.5公斤的純金打造栩栩如生的復刻雕塑品，立於碧綠的孔雀石底座上，展現不凡氣勢。
該獎座將於2020年7月24日至26日於台北新光影城公開展覽，隨後將移至寶格麗台北101精品店內，續展至8月13日。
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