東京奧運正式邁入倒數365天，中華隊健將的團服也首度公開。現場参與嘉賓ㄧ致讚賞，也因奧運中華隊活力、時尚形象而預期有接踵而至的優秀表現。在7月23日的奧運、帕奧代表團服裝發表會，「舉重女神」郭婞淳、「羽球王子」王子維、「拳擊女王」林郁婷等國手穿上方國強設計師操刀的團服，貫徹Khieng ATELIER注重細節、展現優雅質感的美學概念，突破以往對運動員的框架，向國際展現中華健兒的「運動時尚」。

Khieng ATELIER方國強設計師受到台灣運動品牌VICTOR邀請，為中華隊量身打造東京奧運團服。中華隊健將的官方裝備包含：T-shirt、POLO衫、運動短褲、休閒短褲、運動長褲、運動外套、風衣外套、後背包、運動帽、運動襪、休閒鞋等；其中全白輕薄連帽風衣更是全場吸睛焦點，穿在年輕選手身上更增添一分活力時尚。響應東京奧運環保概念，採用環境友善的「環保紗」打造，設計、生產全程MIT，以「簡約、俐落、舒適」為核心；但設計中依舊不乏方國強設計師的巧思，背心、POLO衫採用三角裁片拼接，意寓中華隊登峰造極。服飾中的「CHINESE TAIPEI」標準字則以點狀漸層呈現律動美感，象徵源源不絕的能量，而整體使用色塊拼接，組合中除了展現堅韌的台灣精神與多元的社會包容性。

東京奧運中華隊選手服 由設計師方國強打造力與美（圖／品牌提供）

設計寓意振奮人心之外，面料選擇全部採用對地球環境保護的「環保紗」，也以選手們的舒適度為首要考量，親膚的運動上衣與運動褲，除了「吸濕快乾、抗菌」功能以外，每天頻繁穿著的T-shirt更具有「涼感透氣」效果，外套類加入「防潑水」功能，讓選手們能在氣候多變的挑戰下，能維持身體的舒適感保有完美狀態，贏得最佳成績，同時也展現新世代運動健將的時尚美感。