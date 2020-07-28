REDEN持香定型凝膠150g、持香定型加倍塑形髮蠟80g， 458元起。（台隆手創館提供）

父親節禮品特搜，振興促銷滿3000元送400元抵用券。（台隆手創館提供）

FLYCO雙刀頭智慧電動刮鬍刀、三刀頭智慧電動刮鬍刀 推薦價899元起。（台隆手創館提供）

振興三倍券活動開跑，熱搭振興議題，受疫情影響，今年消費者在母親節上的表現大幅成長，不只花店一次補回首季業績，各大業者也從母親節開始業績止血，面對即將到來的父親節，美妝業者加碼搶攻市場。

台隆手創館針對父親節嚴選商品，包括輕透保養品、電動刮鬍刀、持香塑形髮蠟、智能體重計等，即日起8月31日，還有振興促銷滿3000元送400元抵用券、即日起至8月9日台隆電子會員單筆消費滿1000元還可抽價值3980元「亞曼尼12吋香氛美型扇」。

有感於民眾們想出國的心情，健康美麗領導品牌屈臣氏特別將西門店打造為全台首家機場主題快閃店，讓民眾到屈臣氏購物就能體驗「出國」氛圍，響應三倍券，週六回饋最高享27％。

康是美則加碼好康優惠，即日起至8月4日持三倍券消費，即享整筆消費85折優惠，綁定指定7家信用卡、街口支付，單筆滿3000元送450元，活動詳情依店內公告為主。

寶雅旗下五金通路品牌「寶家五金百貨」祭出單筆消費滿200元就有機會得到超過50萬元的家電好禮，超過200項商品買1送1優惠，下殺5折起。

來自日本東京的藥妝通路品牌 Tomod’s特美事 ，獨家引進敏感肌研究誕生的日系保養品牌，即日起至8月26日，以三倍券支付金額達500元即加贈100元商品折價券。