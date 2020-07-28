精品美妝香奈兒 經典圓形腮紅慶40周年 20:192020/07/28 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香奈兒圓形腮紅限量紀念版形象圖。（香奈兒提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香奈兒圓形腮紅限量紀念版形象圖。（香奈兒提供） 香奈兒圓形腮紅 限量紀念版＃72 伊甸玫瑰 4g ，1700元。（香奈兒提供） 香奈兒圓形腮紅 限量紀念版＃320 深情 4g，1700元。（香奈兒提供） 精品美妝香奈兒1980年發表首款「香奈兒圓形腮紅」，迄今已推出近140種色選，從自然裸妝到濃豔繽紛，經典美妝歡慶40年，推限定盤回饋品牌愛好者。 香奈兒圓形腮紅擁有專屬的玫瑰香氛，為雙頰留下細緻香氣，搭配其獨特盒身設計，黑漆流線方盒，點綴雙C標誌，內附巧妝鏡與腮紅刷，能直接用於肌膚或疊加於液態或粉質底妝之上，質地展現晶亮妝感，散發健康水潤光采。40周年特別推出經典色選推出限量紀念版包裝，搭配色彩飽和的勃艮地酒紅雙 C 標誌，展現奢華之美。 #腮紅 #香奈兒 #經典 #美妝 #標誌 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 23歲「暗黑新垣結衣」只穿內衣！躺下倒出超犯規兩粒 - 星光 - 時尚 李千那打開外套「只有Bra」！北半球腹肌現形 - 星光 - 時尚 170cm辣媽「透視泳裝V到肚臍」掉出雙球超火辣 - 星光 - 時尚 聰明但懶得爭鬥！雙商高但不耍心機的三大星座 - 運勢 - 時尚 23歲「最辣女賽車手」平口比基尼！洩出邪惡視角 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。