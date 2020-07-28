香奈兒圓形腮紅限量紀念版形象圖。（香奈兒提供）

香奈兒圓形腮紅 限量紀念版＃72 伊甸玫瑰 4g ，1700元。（香奈兒提供）

香奈兒圓形腮紅 限量紀念版＃320 深情 4g，1700元。（香奈兒提供）

精品美妝香奈兒1980年發表首款「香奈兒圓形腮紅」，迄今已推出近140種色選，從自然裸妝到濃豔繽紛，經典美妝歡慶40年，推限定盤回饋品牌愛好者。

香奈兒圓形腮紅擁有專屬的玫瑰香氛，為雙頰留下細緻香氣，搭配其獨特盒身設計，黑漆流線方盒，點綴雙C標誌，內附巧妝鏡與腮紅刷，能直接用於肌膚或疊加於液態或粉質底妝之上，質地展現晶亮妝感，散發健康水潤光采。40周年特別推出經典色選推出限量紀念版包裝，搭配色彩飽和的勃艮地酒紅雙 C 標誌，展現奢華之美。