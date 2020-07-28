8月1日起至9日，業者打造的日日禾生活體驗館將舉辦「天使咖啡」迎賓 。（品牌提供）

8月1日起至9日，業者打造的日日禾生活體驗館將舉辦「天使咖啡」迎賓 。（品牌提供）

早期以茶葉貿易為主的民生西路上，茶行林立，長期閒置的空間近期打造了「日日禾生活體驗館」，原住地主家族同為早期民生西路茶商蔡家，茶商四代移居加拿大多年，在起家厝實踐安居的夢想。

在建築設計上採用SC鋼骨結構，並採用頂級德國廚具LEICHT ，未來建物門面以大樹迎賓，翻轉黃金店面的想像更添綠意， 8月1日起至9日，業者打造的日日禾生活體驗館將舉辦「天使咖啡」迎賓，攜手弱勢團體為在地更添暖意。