茶商老家改建 打造善意居住環境 20:192020/07/28 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 茶商老家改建 打造善意居住環境。（品牌提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8月1日起至9日，業者打造的日日禾生活體驗館將舉辦「天使咖啡」迎賓 。（品牌提供） 8月1日起至9日，業者打造的日日禾生活體驗館將舉辦「天使咖啡」迎賓 。（品牌提供） 早期以茶葉貿易為主的民生西路上，茶行林立，長期閒置的空間近期打造了「日日禾生活體驗館」，原住地主家族同為早期民生西路茶商蔡家，茶商四代移居加拿大多年，在起家厝實踐安居的夢想。 在建築設計上採用SC鋼骨結構，並採用頂級德國廚具LEICHT ，未來建物門面以大樹迎賓，翻轉黃金店面的想像更添綠意， 8月1日起至9日，業者打造的日日禾生活體驗館將舉辦「天使咖啡」迎賓，攜手弱勢團體為在地更添暖意。 #打造 #茶商 #生活體驗 #民生 #生活 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 23歲「暗黑新垣結衣」只穿內衣！躺下倒出超犯規兩粒 - 星光 - 時尚 李千那打開外套「只有Bra」！北半球腹肌現形 - 星光 - 時尚 170cm辣媽「透視泳裝V到肚臍」掉出雙球超火辣 - 星光 - 時尚 聰明但懶得爭鬥！雙商高但不耍心機的三大星座 - 運勢 - 時尚 23歲「最辣女賽車手」平口比基尼！洩出邪惡視角 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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