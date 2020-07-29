喜歡一個人的話，如果得不到回應，很多人就會選擇放棄的。畢竟自己的人生還很長，把時間都耗在對方身上，實在不是一個正確的選擇。但是也有人做不到如此的決絕，他們要是喜歡一個人的話，就會一直的喜歡下去，好多人都從不會改變自己的心意。那麼今天就讓我們一起來看下，到底十二星座中，誰是這樣的人呢？

▍1.金牛座

在金牛座看來，喜歡一個人帶給自己的沒有任何一點的痛苦，相反的，自己每次都能夠從中感受到滿滿的樂趣。看到對方自己的心情就能夠大好特好起來，一點都不會覺得沒佔有到對方，自己心情就不好。所以金牛座認為這樣就已經足夠了，畢竟別人就算是有對象的，也未必能夠像自己這樣，滿滿的每天都是快樂，因此他們才能夠堅持喜歡好幾年。

▍2.巨蟹座

巨蟹座還一直都在盼著有奇蹟發生，他們覺得只要自己喜歡的足夠深，等待的時間足夠長，那麼對方總有一天會注意到自己的存在的，或許他們也會覺得自己還不錯，會願意來了解自己呢。反正如果自己早早的就放棄的話，這輩子都必然跟喜歡的人無緣的了，而只要能夠再多堅持一會，就很有可能會遇到更好的，這就是巨蟹座的想法，所以他們不想放棄。

▍3.天蠍座

天蠍座之所以一直都喜歡著一個人，是因為他們身邊就沒有遇到過更好的了。天蠍座是那種很喜歡優秀的人，因為跟這樣的人在一起，自己能夠崇拜仰慕對方，同樣能夠從對方身上學到很多東西。如果對方比自己笨的話，天蠍座是萬萬不能夠接受的，也正是因為如此，天蠍座沒法輕易的移情別戀，因為他們需要有一個寄託，而這個人則是最好的那個。

▍4.摩羯座

摩羯座是一個比較死宅的人，他們在生活中認識到的人特別的少，更不用說能夠讓摩羯座心動的人了，那是基本沒有的，所以摩羯座一旦喜歡上一個人的話，他們就沒有辦法脫離出來。因為身邊根本就沒有其他優秀的人能夠做比較，所以對方在他們的眼裡，完全就是神仙般的存在，是完美的象徵。所以摩羯座才會一喜歡，就是喜歡好多年的那種。

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