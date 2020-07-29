「台灣母親女力大調查」結果顯示女力崛起的現代，仍有高達8成(83%)的媽媽們認為「沒有自己的時間」，近5成(48%)將自己「夢想」放最後！

為了鼓勵媽媽勇敢展現自己、說出自己的需要，白蘭提出「勇敢去GO 不怕垢」的品牌新主張，攜手亞洲最具影響力女性媒體社群「吾思傳媒 – 回家吧」及社會企業Impact Hub Taipei社會影響力製造所，徵求媽媽的夢想提案計畫，組成媽媽逐夢的強大應援團，透過系列團體課程，挹注與連結資源，助媽媽實踐自我、開創母職以外的斜槓人生。

我就是我 我不只是誰的媽

聯合利華台灣行銷總監鄧鈞璟表示，60年的白蘭不僅是女性在家事上的好幫手，現在，更要成為現代女性做自己、勇敢GO的支持力量。鄧鈞璟說：「每一種媽媽的樣子都值得被支持。媽媽實踐自我所流下的汗水、刻下的印記和留下的髒污，都是勇敢GO的最佳見證。白蘭作為媽媽們的最強後盾，這次『勇敢去GO 不怕垢』的品牌新理念，除了不斷研發新品讓媽媽們在清潔衣物上更省時省力，也結合媒體平台和社會企業，幫助媽媽為自己夢想發聲，我們期待看見有韌性的台灣女性在社會框架下，仍能找到更多元的母職與自我間的平衡點。」讓全家都能成為媽媽「勇敢去GO 不怕垢」的神隊友。

媽媽不是我唯一的樣子

我就是我 不只是「誰的媽」線上展覽：https://womany.net/collections/2020bailan

「媽媽夢想勇敢Go」夢想提案計畫募集中：

活動詳情請上https://taipei.impacthub.net/bailan-mayb-lab/查詢。