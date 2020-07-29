李若彤分享最近在上海隔離中，隔離14天的時間他測試了20幾種面膜，並且和大家分享自己敷面膜的心得和體會！

李若彤官方並未公布真實年齡，一般資料顯示他今年是46歲，但有人根據他的經歷推測出他今年甚至可能已53歲，但是他的外貌和身材卻完全看不出真實年齡！近日他分享了自己敷面膜的心得，來看看想要和女神一樣凍齡該怎麼敷面膜才有用吧！

▍1.價格不一定和效果成正比

面膜不是越貴越好，有時候也會有一些物美價廉的產品出現，李若彤曾買過8至15元（RMB2~3）卻很好用的便宜面膜。

▍2.清潔面膜不能全臉用

使用清潔泥膜要注意自己膚質，李若彤分享自己是中乾性皮膚，所以使用清潔面膜不會全臉都敷，這樣做會讓皮膚更乾，所以他會針對T字容易出油的地方使用，其他地方則以加強保溼為主。

李若彤分享清潔面膜他只會敷在容易出油的T字區。（圖／小紅書@李若彤）

▍3.包裝袋內多餘精華別浪費

李若彤會把包裝袋內多餘的精華液提抹在脖子上，這樣臉和脖子的保養就可以同步進行，脖子也是容易洩漏真實年齡的地方，保養也須特別加強！