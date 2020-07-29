無論是一路順遂或是翻轉人生，邁入人生中段，家庭、職場、生活各方面都能自信面對的女性就是所謂的「中場女王」！精準掌握人生、充滿能量、肯定自我都是妳身上的美麗標籤，但隨著年紀增長，老化與光危害標籤也貼上臉龐，肌膚保養到了人生中場，更不能鬆懈！

資生堂莉薇特麗30年來守護台日熟齡女性對美麗人生的渴望，以無數「高效、有感」的口碑締造抗皺傳奇。全新進化的御光奇肌系列，以突破性3D抗皺科技三重機制：御光、緊緻、亮白，並蘊含頂級奢華保養成分活力胺基酸及光感修護複合物，從肌礎抵禦光老化困擾，呵護熟齡女性，為肌膚注入彈力，再次引燃年輕光采！

抗老最重要的就是做好防曬，莉薇特麗御光奇肌防護隔離乳柔滑質地易於推展至每一吋肌膚，御光複合配方(麝香草萃取精華、依克多因、銀杏葉萃取精華、甘油）及SPF50+、PA++++及獨家光感修護複合物（綠茶萃取精華、高山火絨草萃取精華）有效防護並阻隔紫外線傷害。與粉底細緻服貼結合，一整天優雅持妝，給予忙碌的中場女王完美日間防護！

莉薇特麗御光奇肌防護隔離乳40g／NT1500。（圖／品牌提供）

另外日常保養最常使用的化妝水、乳液、凝乳也全面進化，推出御光奇肌抗皺亮白露、御光奇肌抗皺亮白乳、御光奇肌抗皺亮白凝乳，突破性3D抗皺科技啟動肌膚活力，超越精華液極限的高機能保養，快速滲入肌底，層層呵護，感受肌膚完美彈力狀態，事半功倍的保養讓肌膚煥發「女王光」。

莉薇特麗御光奇肌系列。（圖／品牌提供）

▍活動

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看莉薇特麗全新推出御光奇肌系列，為每位邁入人生中段，家庭、職場、生活各方面都能自信面對的 #中場女王 應援！

★獎品內容 ｜ 莉薇特麗新品*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/6

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