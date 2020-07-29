有感於女性消費者對於美麗的追求，世界精油領導品牌悠樂芳（Young Living），秉持自然純淨、「Seed to Seal® 種子到密封」嚴格標準的品牌DNA，推出全新BLOOM系列新品－亞太區限定膠原亮膚飲，富含多樣化自然成分，協助女性找回皮膚最自然的狀態，還原最真實的美麗。

為了完美體現「每一刻 綻放自然真我」的真諦，從出道以來在各領域發光發熱，於人生每個階段綻放屬於自己獨特美麗的戲劇女王天心，無疑是BLOOM系列理念的最佳寫照。感情事業兩得意的天心，不斷挑戰自我，每次出現於螢光幕前，都展現各個階段不同的個人魅力。天心表示「保養就跟談戀愛一樣，先愛自己，妳的皮膚才會愛你」，而愛自己的方式，就是讓自己身心健康、時刻保持心情愉快。以天然純淨成分製成的BLOOM膠原亮膚飲，獨特香甜的枸杞柑橘風味，也讓天心勾勒起家中媽媽釀製枸杞茶的幸福回憶，每天早上飲用一瓶，讓自己擁有好心情，更能協助天心於日常生活中守護健康與美麗。

天心獨家傳授美麗心法(圖/品牌提供)

悠樂芳大中華區域總經理袁寧表示：「致力提供純淨、無添加的產品，讓消費者生活更美好，一直是悠樂芳重要任務。此次亞太區限定的BLOOM膠原亮膚飲，具高單位膠原蛋白、獨家果油等自然配方，口感清爽無負擔。讓女性從內而外做好身體保養，維持肌膚輕齡感。」延續去年悠樂芳想傳達的「每一天 都比昨天更好」，此次全新商品BLOOM系列，悠樂芳更想鼓勵女性喜歡當下的自己，「每一刻 綻放自然真我」。