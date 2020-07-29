南韓41歲女星李孝利，近日以三人混聲團體中的「Linda G」再次出道，成為最強新人團體，人氣暴漲。28日李孝利在IG上公開20年前與粉絲們的舊照，竟意外惹怒網友。

過去曾以女團Fin.K.L.出道的李孝利，以亮麗的外表與性感好身材，在當時被網友封為「國民妖精」，更是帶動K-POP的始祖之一。但在2015年與丈夫李尚順結婚後便暫時隱退移居濟州島生活，直到2017年才陸續在實境節目《孝利家民宿》及《Camping club》中演出。

在 Instagram 查看這則貼文 Leehyolee（@hyoleehyolee）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 24 日 下午 10:59 張貼

今年她與劉在錫、Rain攜手合作，在綜藝節目〈玩什麼好呢〉中組成團體「SSAK3」，一出道便大受好評新歌橫掃各大音樂排行榜。好成績也令李孝利忍不住在IG上PO出照片發文表示「20年前與粉絲們在家門前的合照，經過時間的流逝不知道這些朋友在哪裡做什麼，看到現在得我又有什麼感覺呢？大家都過得好嗎」，貼文一岀立即吸引超過22萬人按讚，網友紛紛留言「不是，這照片跟現在有何區別？」、「照片沒什麼，只是又更漂亮而已」、「可惡，姐姐怎麼都不老」引發熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 Leehyolee（@hyoleehyolee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 上午 4:25 張貼