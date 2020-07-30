李聖經是韓國知名女演員、模特兒，臉蛋可愛的他常在社群網站分享自己的自拍照，但他在上節目時卻表示那些都是「照騙」，因為本人根本不是長那樣，還分享了自拍好看的秘訣，女生們想要把自己拍得美美的就快來看看該怎麼做吧！

李聖經上節目時表示自己其實不漂亮，主持人故意給他看些他的自拍反問「長這樣可以說自己不漂亮嗎」沒想到李聖經竟然回答「那是照出來的」還自嘲自拍和本人根本不一樣！他大方分享自拍好看的秘訣就是套亮白色的濾鏡，而且要抓自己好看的角度，另外上點妝也會很加分。

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 上午 1:41 張貼

李聖經分享自己化妝時最費工的地方是「自然」，因為他不希望有人為的濃妝感，他分享自己屬於圓臉、塌鼻子、眼睛圓但不大、眉宇也寬，長相不是很標準型的漂亮，所以再怎麼化妝也不漂亮，追求自然感反而可以凸顯他的五官特色。觀察李聖經的妝容可以發現他的底妝以輕薄有光澤感為主，眉毛也是順著眉型稍微描繪，搭配根根分明的睫毛和營造氣色感的腮紅和唇彩，即可完成凸顯個人五官特色的淡妝。