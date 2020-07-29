回到家都已經幾點了，還要煩惱片狀面膜敷不到最需要修護的鼻翼兩側，還要隨時注意面膜會掉落下來……SKINFOOD懂你的困擾！今年夏天新上市的五分鐘面膜幫你解決這些煩惱，而且只需要占用你淋浴或刷牙的短短五分鐘，可以針對臉部不同部位做混搭分區保養，讓你在睡前進行修護，肌膚重新透亮發光！

說到SKINFOOD，不得不提長年穩坐熱銷排行TOP3的水洗面膜系列，超有感的實測效果在大學生口碑論壇中擁有極高的討論度，每次補貨都會造成搶購熱潮！2020的夏天，水洗面膜挾帶全新升級的成分，再度來解救炎夏出現的肌膚悶熱症候群新增了四款不同質地功效的水洗面膜，讓你可以依照心情與肌膚問題來對付肌膚難解題！

不同質地功效的水洗面膜，也推薦分區保養使用，讓不同部位得到肌膚真正需要的保養效果。（圖／邱映慈攝影）

韓國最熱銷的是「薰心舒緩五分鐘面膜」，不僅有著薰衣草細膩優雅的香氣，還能舒緩壓力並療癒心靈，其水凝柔潤的質地，更能紓緩鎮定皮膚，並且瞬間補滿水份，還能迅速降低被太陽灼曬的炙熱皮膚溫度，讓你在睡前伴著薰衣草撫平思緒的香氣，享受水嫩感，適合想要補水紓緩的乾燥肌。

台灣目前賣最好的是「莓有毛孔五分鐘面膜」，號稱毛孔橡皮擦，可以把把深層髒汙都清除！使用後能讓肌膚柔軟潤澤，提亮全臉光采度，給你晶瑩剔透的細緻超嫩白美肌，針對容易暗沉的腋下、手肘及膝蓋，也非常適合在淋浴前塗抹於此，不僅讓你揮別你的粗糙，也讓無人看管的區域重現亮白！

另外台灣越來越多人屬於敏感肌膚，最困擾的就是肌膚時不時鬧脾氣出狀況！「桃厭敏感五分鐘面膜」專為敏弱肌膚設計，含有低溫提取出的天然土耳其杏桃的營養成分，除了保留杏桃原本的清爽香甜外，更是對抗敏感、泛紅、乾燥等肌膚問題的好幫手，讓問題的敏感肌重新變成乖乖牌！

最後多功能的「蜂印滋養五分鐘面膜」最適合懶人閉眼入手，含有9％的天然金合歡蜂蜜及麥卡蘆蜂蜜，嚴選自紐西蘭的金合歡蜂蜜，能促進細胞再生，深褐色麥卡蘆蜂蜜則含有高量的酚類，有優異的抗菌抗氧、修復傷口等能力。搭配含有豐富的維他命及礦物質的微細黑糖糖粒，能有效去除肌膚雜質髒污，特殊雙層配方讓你在加快肌膚新陳代謝的同時也能快速養護肌膚，提供滿滿的活力養分！

這款面膜在韓國還有去除腳跟死皮的特殊用法，在粗糙的腳後跟塗抹適量蜂印滋養五分鐘面膜，再用保鮮膜包裹靜置五分鐘的時間，在搓揉的過程中黑糖顆粒會幫你帶走腳後跟死皮，再加上天然蜂蜜滋養，讓你在夏天穿涼鞋、夾腳拖的時後不用擔心粗糙的腳跟出來見客，是一罐多用途的強效滋養面膜！

四款不同質地功效的水洗面膜，讓你可以依照心情與肌膚問題來對付肌膚難解題。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ SKINFOOD五分鐘面膜*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/6

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