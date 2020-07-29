《Christian Dior：夢之設計師》展繼在巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）博物館與倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館成功展出後，移師下一站上海 West Bund 西岸藝術中心的龍美術館，展出期間為2020年7月28日至10月4日。由知名策展人 Oriole Cullen 以嶄新場景敘事概念呈現，將超過70年的輝煌與熱忱淋漓呈現。

展品包括超過 275 套高級訂製服、時尚插畫大師 René Gruau 與 Christian Bérard 的畫作、以及知名中國藝術家 2 作品和裝置藝術，精采絕倫。踏入展場，猶如進入 Dior 位於巴黎蒙田大道 30 號的精品店中。完美移植的陳設，令人沉浸於夢想國度，感受空氣中不可言喻的魔力。展覽依據 Dior 歷年來的經典作品分成 14 個主題場景，包括 New Look 新風貌標誌性的 Bar Jacket。展覽也體現對世界各地文化的熱愛，包括首先入眼簾的中國場景。

《CHRISTIAN DIOR：夢之設計師》上海特展隆重登場（圖／品牌提供）

展上有多幅出自攝影大師Willy Maywald、William Klein、Henry Clarke、Annie Leibovitz、Sarah Moon、Steven Meisel、馮海與張家誠的作品，以影像名家視角捕捉 Dior 深厚底蘊。對比 John Galliano 華麗的高級訂製服作品與 Maria Grazia Chiuri 的現代創作，平面影像中捕捉的風華與歷史，自成一格形成對 Dior 的另類詮釋，實體與照片中的服裝之間宛如開啟一場對話。新銳攝影師郎港澳 3 則授命為本次展出作品掌鏡。

《CHRISTIAN DIOR：夢之設計師》上海特展隆重登場（圖／品牌提供）

色彩是 Dior 美學不可或缺的一部分，在 Colorama 展區中，以藍、黃、紅、粉等色調打造有強烈視覺感的單色系展示櫃，擺放縮小版的微型作品。另一展區則特別對啟發Dior 品牌創作的靈感來源致敬，例如詩意盎然的花園、華麗的凡爾賽宮、晚宴禮服等；也有各時期身著 Dior 服裝名媛與公主的影像紀錄。進入 Dior 如夢似幻的世界，宛如是一場跨越時空的史詩級旅行。

《CHRISTIAN DIOR：夢之設計師》上海特展隆重登場（圖／品牌提供）