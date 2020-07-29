西班牙藝術家Ignasi Moneral長居於羅馬，其創作範圍廣泛，從數位與傳統畫作到陶瓷藝術創作，均為他所涉獵的領域。

寶格麗攜手Ignasi為2020年所推出的全新Barocko頂級珠寶系列繪製一系列融合頂級珠寶與羅馬巴洛克藝術的繪畫故事，彷若一場無以倫比藝術視覺盛宴。Ignasi 重新詮釋了希臘哲學家柏拉圖的《地穴寓言》，在這裡，對美的嚮往是帶領並結合我們超越感官而昇華的動力。

寶格麗攜手藝術家IGNASI 詮釋當代巴洛克（圖／品牌提供）

隨著悠揚音樂拉開巴洛克饗宴序幕，如同《地穴寓言》中，這場精彩的珠寶藝術之旅始於洞穴之中，珠寶彷彿重回大自然的懷抱之中，闡明了這些珍貴寶石是如何經過時間的淬鍊而閃閃發光，接著，旅程來到了巴洛克風格的羅馬建築中；這裡，隱身在窗外的視線，彷彿隱喻著對已臻藝術的精美珠寶的渴望與想往。

寶格麗攜手藝術家IGNASI 詮釋當代巴洛克（圖／品牌提供）

最後，旅途的終點是開闊的草原，在此，歡樂的舞蹈頌讚自然，陽光灑耀在珠寶之上。與寶格麗一樣居於羅馬，Ignasi 深受這座永恆之城俯拾即是、大膽不羈且豐饒十足的巴洛克風格所影響。Ignasi 這系列畫作頌讚著寶格麗精湛絕美的珠寶與豐沛奢華的巴洛克藝術，詮釋出寶格麗與巴洛克的相同精神：傳承 、超凡脫俗的奢華、裝飾主義與對美的不懈熱情。