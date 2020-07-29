PAUL＆JOE 法式美妝於2002年推出，創辦者兼首席設計師Sophie Mechaly是一位典型的巴黎女性：她忠於自己所喜愛的事物、盡情享受她的生活、有自己獨特時尚的風格，這些特質使她自然散發出引人注目的魅力光芒。

今年秋季PAUL & JOE新品主軸為「巴黎女孩三部曲」，以彩妝為首部曲，探索巴黎女孩獨特、優雅、自信的秘密。先使用全新「巴黎訂製雙色眼彩」，創新眼影科技顯色服貼好上手，8款色選讓妳不論在任何場合都展現出妳專屬的時尚感。再挑選「西洋菊保濕唇膏」新上市的柔霧款，5種色選溫柔包覆雙唇，打造巴黎女孩慵懶隨興、性感迷人的蜜茶寶寶唇。

巴黎訂製雙色眼彩。（圖／邱映慈攝影）

「西洋菊保濕唇膏」新上市的柔霧款唇膏。（圖／邱映慈攝影）

台灣奧碧虹總經理陳靜怡Daphne指出：「巴黎女孩獨特的地方在於她不追求名牌，她自己就是名牌。巴黎女孩知道自己喜歡什麼、適合什麼。」

「西洋菊保濕唇膏」包裝也非常漂亮，放在化妝包會讓人忍不住想一直拿出來補妝。（圖／邱映慈攝影）

街頭的巴黎女孩看似隨性帥氣，但妝容總讓人忍不住緊盯，然後很容易在她的臉上找到無法忽視的美麗重點；今秋的巴黎妝容以較飽滿的霧光唇感來打造「豐唇」的性感，眼妝則不強調重色調，但勾勒出更深遂的眼神。