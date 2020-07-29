父親節下周就要來到，還沒下手的消費者，不妨趁著領了振興三倍券後，搭配上百貨的檔期優惠，去選購最適合及優惠的父親節禮物，據Global Mall表示，自政府的各種票券推出後，就帶動了業績較去年同期成長了20%，當中居家生活、服飾及3C家電更明顯成長近30%，，因此今年特別祭6大回饋、精選商品6折起等優惠，另外如統一時代百貨台北店也有全館下殺5折起、第2波振興放大券等優惠，大葉高島屋則祭出超過100項振興優惠價商品，搭配「Come on！爸比」父親節活動，台中的廣三SOGO則享滿額送及總回饋高達15%的優惠。

Global Mall新北中和推薦SEIKO PROSPEX 藍鯊潛水機械表，原價1萬7000元，優惠價1萬1900元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和推薦喬山HORIZON peak 極峰登山訓練機HT5.0，原價5萬3800元，優惠價3萬9800元。（Global Mall提供）

Global Mall今年父親節祭6大回饋，首先精選父親節商品優惠6折起，餐廳、蛋糕優惠8折起以外，使用實體券消費當日單筆滿千贈500點點數，回饋最高達15%、行動支付加碼最高回饋21%，而全台七店8月26日前當日單店，刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，滿3000送100元電子商品禮券，新北中和加碼8月9日前健康器材指定專門店，單筆消費滿萬送千，而桃園A8於8月9日前iMall會員至指定專門店累滿3000加碼送200、指定居家用品專門店消費滿萬送千。至於iMall會員iMall會員8月30日前到板橋車站店，當日單筆滿千，即抽板橋凱撒大飯店雙人平日住宿券。

統一時代百貨台北店的集雅社LG 65吋4K一奈米AI語音物聯網電視65NANO91WNA，推薦價6萬4900元，限量20台。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的Panasonic日本原裝5D刀頭電動刮鬍刀，原價1萬9900元，特價1萬6888元，贈日本製清潔組、美甲修容組，回函加贈奈米水離子吹風機，限量20台。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店則於8月9日前推出「Summer Sale老爸好禮季」，針對5樓都會休閒、6樓舒活家居店櫃，推出不限銀行卡別，刷卡累滿5000即送200、聯名卡再加碼送百，而全館下殺5折起，更強推使用紙本券滿3000送3000、行動支付台灣pay最高回饋1300以外，再加碼5000份振興放大券，另外行動會員APP扣10點即抽「OSIM腿樂樂」及會員紅利點數等獎項。

大葉高島屋推薦PHILIPS S6000乾濕兩用電動刮鬍刀，原價1萬5000元，特價8888元，限量10台，加贈鑽石音波電動牙刷。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋推薦喬治Amber紳士鞋，原價9680元，特惠6折、各限量20雙。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋則推出了「Come on！爸比」父親節活動，祭出多項3000元以下商品首選，像小家電，皮夾領帶、香水或手表配件等適合當父親節禮物的商品優惠，相當於下探3.7折起特惠價商品，或超值加價購88元即可入手好禮，另再推出多款刮鬍刀嚴選5.3折起，再享滿千送百回饋，8月8日當天更有親子父親節遊戲活動。

廣三SOGO即日起推出刷廣三SOGO聯名卡，單筆消費滿千即可兌換輪胎造型工具套組，限量1000組。（廣三SOGO提供）

至於在台中的廣三SOGO也於8月9日前推出父親節活動，持Smart Card 單筆滿2000，點數立即3倍送，搭配刷9大指定銀行，再加送百元廣三SOGO商品禮券，另享卡樂瘋3%、4%、5%回饋活動，持台北富邦卡刷滿萬再加送200，指定業種再加碼，總回饋最高可達15%，而8月30日前還有鯨夏好嗨森! 氣墊冒險樂園，讓親子能共享天倫時光。