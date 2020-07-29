鄰近機場捷運新莊副都心站的「宏匯廣場」，明（31日）試營運、9月底開幕，今（29日）公開多處亮點，包含全台獨家的VR ZONE、搖滾廳等娛樂設施，和英國設計團隊、台灣藝術家打造的空間設計或網美牆，加上獨家餐飲進駐，是吃喝玩樂、打卡的新熱點。

宏匯廣場9樓VR ZONE有12種IP虛擬實境遊戲，每款票價350元，持聯名卡享85折。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場9樓VR ZONE有12種IP虛擬實境遊戲，「飛翔自行車」是其中之一。（宏匯廣場提供）

「宏匯廣場」籌備2年2個月，3.1萬坪營業面積，地下7層、地上14層，商場共12層，有25%是娛樂設施，堪稱是全台百貨娛樂占比最大。2大獨家娛樂設施首推日本萬代南夢宮遊藝全球第10個「VR ZONE」，宏匯廣場以近億元授權金取得台灣獨家經營權，有鋼彈、哥吉拉、馬利歐賽車等12款IP虛擬實境遊戲；和日本SONY MUSIC集團旗下的「Zepp New Taipei」搖滾廳，1500坪可容納2200人。以及350坪MUJI旗艦店、400坪田倉超市2個新北最大店。

宏匯廣場8樓Zepp New Taipei搖滾廳，1500坪可容納2200人。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場總經理陳玉寶在自己設計辦公室前，鏤空處象徵鳥巢，與新莊副都心有喜鵲築巢相呼應。（郭家崴攝）

總經理陳玉寶認為宏匯廣埸的主力在生活娛樂，像是室內超過千坪的親子樂園和室外2000坪願景公園，涵蓋挑高10米的快樂小熊室內攀岩場、全台首家設有輕食餐廳的湯姆熊歡樂世界、新莊首座極風直排輪室內練習場。看好新莊、三重、蘆州、五股、泰山約有150萬人口，「娛樂帶動人潮，人潮就是錢潮」。

宏匯廣場1樓「咖啡廊道」長85公尺、寬35公尺，由英國設計公司BENOY操刀空間設計，地面有感應點讓顧客可與巨幅螢幕影像互動，是網美打卡點。（郭家崴攝）

宏匯廣場1樓北大門「夢之巢Dream Nest」9公尺壁畫，出自台灣當代壁畫彩繪藝術家何彥霖LEHO之手，他觀察到機捷新莊副都心站附近有喜鵲築巢，以代表美好事物、棒棒糖象徵渴望，是網美打卡點。（郭家崴攝）

備受新北住戶期待的餐飲也占25％，76家餐飲、食品中有20家主題餐廳，4家百貨首店是「Gino Pizza」、「黃家快哉亭」北方麵食、「明森宇治」抹茶專賣店、「魚骨頭Fish Bone Cafe」網美咖啡店，6家新北首店有「客美多」咖啡店、「Nara Thai」泰式料理等名店，陳玉寶說：「希望大家來了可吃喝玩樂、流連忘返」。

宏匯廣場1樓北大門挑高處可見英國BENOY設計團隊巧思，利用色塊和鏤空格柵串接幾何圖形。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場1樓北大門挑高處可見英國BENOY設計團隊巧思，利用色塊和鏤空格柵串接幾何圖形。（宏匯廣場提供）

31日起除了POLO PALPH LAUREN、MICHAEL KORS 2家時尚名品專賣店8月下旬開幕，12個影廳中有4個商務艙尊榮享受的皇家影廳的「美麗新影城」10月登場外，全館各樓層都預備好了。

試營運期間有多項優惠，打出24天「門檻最低、天數最長、送好送滿」的好康，除餐飲超市外，不分業種刷聯名卡全館滿3000送300；持振興三倍券消費不限金額送價值700元的「吃喝玩樂購」手冊，抵用全館餐廳小吃，回饋達10％；數位綁定玉山銀行且新戶申辦玉山宏匯廣場聯名卡，試營運期間刷3000送3800；且精選「振興嚴選500、3000商品」，透過官方APP就可查詢，最高優惠6折起。

宏匯廣場7樓美食街有660個座位，空間寬敞舒適。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場1樓有新北首家進駐百貨的VOLVO汽車精品展示中心，落地玻璃是具穿透性的顯示螢幕。（郭家崴攝）

此外，整體室內空間設計由英國設計公司BENOY操刀，包括1樓「咖啡廊道」、北大門挑高處、1樓手扶梯旁挑高至5樓處，都可見起巧思，陳玉寶說BENOY近期泰國最大百貨集團旗下的「Siam Discovery」百貨，她看待宏匯廣場是2026年開幕的「雙子星大樓」的前哨站，她透露也會邀BENOY為雙子星操刀室裝設計，未來2棟大樓，一棟76層樓聚焦精品、一棟56層樓是包含娛樂的百貨。