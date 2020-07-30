這三個星座佔有欲太強了，連他自己都快被自己逼瘋！

▍1.雙魚座

雙魚雖然在生活中不會控制你的行為，但他特別想要佔有你的大腦和靈魂。雙魚很容易胡思亂想，他總是特別想知道你每天腦子裡都在想什麼，會不會變心，會不會離開自己，會不會像他愛你一樣去愛他。他想通了便沒事，可一旦想不通，他就會想盡方法去考驗你，讓你受盡折磨。而且雙魚天性缺乏安全感，他試著通過各種方式讓對方離不開自己，所以這種磨人的安全感他非常需要！雖然雙魚自己也是個受害者，但是有著強烈佔有欲雙魚簡直都能把他逼瘋了！

▍2.獅子座

獅子性格本就比較強勢，他有自己的主張和想法，在對待感情上，他總是掌握起主動權，就像是個領導者一樣，寵著你、護著你、佔著你，並且還會將你當成自己的一部分，絕不會讓人對你有一絲絲侵犯。

獅子甚至會替你做決定，也會霸道的幫你解決難題，你的想法就是他的做法，你的表情就是他的心情。他強烈的佔有欲有時會帶給你極大的安全感，而且還會讓你覺得安心，有時也會給你很大的壓力，有種喘不上氣的感覺。所以強勢他會將整個天堂搬到你身邊，也會完完全全佔有你，這樣的獅子你敢碰嗎？

▍3.天蠍座

天蠍的佔有欲很強也是因為他太缺乏安全感，害怕遭到欺騙和背叛，所以總喜歡試探和追查。天蠍總是用情太深，他幾乎將所有精力都投入到了這段感情上，並且太看重對方甚至想要將其占有。敏感又多疑的天蠍的越心動越怕，越喜歡就越佔有。他的這種害怕並不是擔心對方的人品，而是不相信自己的判斷，與其說天蠍可怕，其實還不是他想要一份承諾、一種踏實而已。當你給足了他真誠的安全感，他的佔有欲自然就消失了。

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