雖深知「避開精緻澱粉、少油、少吃多動」等瘦身鐵律，但蛋糕、燒肉、炸物、火鍋等美食當前，誰能抵擋誘惑？小紅書上萬人熱議，擁有眾多回購好評的「吃貨救星」配方進化再升級，幫助控制餐後能量吸收，減少攝取高油、精緻澱粉食物對身體形成的負擔！

為了讓吃貨女孩們更安心享用美食，來自日本的FANCL無添加，秉持不用防腐劑、有害添加劑理念，集結科研專才歷時多年研究，發現萃自山茶花花蕾的「山茶花萃取物」，對於飲食能量吸收控制具有高效機能，搭配桑葉萃取物與幾丁聚醣，證實有助舒緩澱粉、高油美食對身體所帶來的負擔，更取得日本專利認證(第6633173號)！

FANCL全新升級「纖美錠」專為想要維持身形、又希望能盡情享用美食的族群所研發。配方山茶花萃取物協同桑葉萃取物和幾丁聚糖，餐前食用，幫助減少攝取高油、精緻澱粉食物對身體形成的負擔。為了提升攜帶、持續食用的方便性，FANCL日本研究所科研人員不斷精進產品研製技術。這回新升級的「纖美錠」，除了精研配方能提升卡路里控制機能外，更運用專業製劑技術，將分量由4粒濃縮為3粒。餐前僅需食用3粒，便能發揮協助減少飲食負擔效果。

纖美錠除了精研配方能提升卡路里控制機能外，更運用專業製劑技術，將分量由4粒濃縮為3粒。（圖／邱映慈攝影）

只要在享用充滿澱粉和脂肪的大餐前先吃3粒纖美錠，有助紓緩美食對身體帶來的負擔，幫助控制餐後能量吸收，難怪會被網友們稱為「吃貨救星」！