在2020年人類最艱困的時刻，寶格麗（BVLGARI）發表「巴洛克」（Barocko）系列頂級珠寶，靈感源自品牌發源地羅馬，並將時間追溯至16世紀人類文化藝術最興盛的巴洛克時期，希望透過華美絢麗的巴洛克風格珠寶，頌讚美好的生命、美感藝術與豐富的歷史文化，為世界帶來正能量。

寶格麗發表巴洛克Barocko系列珠寶，透過珠寶頌讚美好的生命、美感與藝術，為世界帶來正能量。（BVLGARI提供）

Barocko系列珠寶大量採用色彩鮮豔的寶石，並裝飾繁複的雕刻和花紋，在光線的投射下更是光彩奪目、金碧輝煌，充滿愉悅的氣息，羅馬古城的巴洛克風格建築，包括四河噴泉、聖阿格尼斯教堂 (Sant Agnese in Agone)、Palatino 山丘上的法爾內塞花園、聖天使城堡、教皇堡壘頂部的大天使米迦勒銅像等，羅馬的每一處巴洛克地標建築，皆成為發想Barocko系列珠寶的靈感來源。

寶格麗攜手西班牙藝術家 IGNASI，以當代巴洛克畫作重新詮釋Barocko系列珠寶。（BVLGARI提供）

一款「蛋面寶石狂想」（Cabochon Exhuberance）項鍊，各色蛋面彩色寶石完美勾勒羅馬享樂主義的生活樂趣，靈感來自羅馬Palatino山丘上的法爾內塞花園，以五彩繽紛的樂觀與熱情，詮釋恣情快意的歡樂人生。

寶格麗Barocko頂級系列珠寶「蛋面寶石狂想」（Cabochon Exhuberance）彩寶項鍊，充滿愉悅的氣息。（BVLGARI提供）

寶格麗Barocko頂級系列珠寶「蛋面寶石狂想」（Cabochon Exhuberance）彩寶耳環。（BVLGARI提供）

向巴洛克美學致敬的Lady Arabesque項鍊，結合眾多巴洛克風格的元素，經典巴洛克式螺旋渦紋線條圈起一顆顆粉紅剛玉、帕拉依巴碧璽、祖母綠及鑽石等彩色寶石，搭配成套的吊墜式耳環，彰顯女性優雅氣質。

向巴洛克美學致敬的Lady Arabesque項鍊，經典巴洛克式螺旋渦紋線條圈起一顆顆彩色寶石。（BVLGARI提供）

寶格麗Lady Arabesque耳環，融入經典巴洛克風格的元素。（BVLGARI提供）

名為「羅馬之翼」（Wings of Rome）的鑽石項鍊，取材自距離寶格麗羅馬總部僅一箭之遙的梵蒂岡聖天使城堡 (Castello Sant’ Angelo)，教皇堡壘頂端的大天使米迦勒青銅像展開翅膀，猶如護衛著羅馬永恆之城，項鍊上鑲嵌各種橄欖形、圓形、水滴形等不同切割款式的鑽石，營造栩栩如生的立體效果。

寶格麗Barocko系列「穹頂」（Cupola）的祖母綠項鍊，主石為32.88克拉的祖母綠。（BVLGARI提供）

至於名為「穹頂」（Cupola）的祖母綠項鍊，則源自畫家波佐 (Andrea del Pozzo)在聖依納爵堂 (Sant Ignazio di Loyola)創造的錯視繪畫技巧，主石是一顆哥倫比亞甜麵包山型切割的祖母綠，猶如一座穹頂，外圍則飾以鑽石、祖母綠鑲嵌排列組合的幾何圖案，讓主石更加突顯、光彩奪目。

寶格麗Barocko系列「穹頂」（Cupola）的祖母綠耳環 。（BVLGARI提供）