日菲混血模特兒Angela芽衣（アンジェラ芽衣），有著天使臉孔、魔鬼身材在模特兒界迅速竄紅。近日接下內衣代言得她，大方脫掉上衣穿上多套蕾絲內衣，魅惑指數破表令網友們看得臉紅心跳。

今年只有23歲的Angela芽衣，出道時便憑著精緻的混血五官及172cm的高挑身材登上《Playboy weekly》雜誌封面而受到歡迎，在公開的照片中她穿上各種性感造型的泳裝，大方秀出G級上圍，氣勢直逼當年的「混血女神」莉亞迪桑（Leah Dizon），讓她有了「Leah Dizon接班人」及「寫真界黑船再來」的封號，引起網友熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 しなぴ（@shinapitz）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 15 日 上午 7:10 張貼

Angela芽衣即將在8月份推出第一部網劇《秋葉原 @DEEP2.0》，飾演熱血正義感美少女令粉絲們十分期待。日前她也接下內衣廣告代言，在網路上釋出多張形象照，辣曬凹凸有致的好身材，引來網友集體暴動，直呼「太性感了」。