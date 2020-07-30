俄羅斯籍的藝人安妮外型高挑美豔、身材惹火，在台灣的演藝圈特別獨樹一格。炎炎夏日，她的服飾越來越透氣，28日透過社群網站分享一組夏天穿搭，不僅消暑，又兼顧時尚感。

照片中，安妮頂著草帽，身穿紅底白點的中空裝，上半身的衣物長度恰好到胸下，露出平坦又雪白的腹部，同色系的短褲僅包住臀部，格外襯托勻稱又修長的美腿，她稱這套叫做「summer look」，迎戰台灣的酷暑。

安妮的消暑穿搭引起網友稱讚，「好優雅」、「穿得很好看」、「安妮好正」、「好俏皮」等。