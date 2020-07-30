年過30臉上越來越容易產生細紋，原有的純保溼保養品已經不足以抵擋肌膚逐漸老化。想要更有感、更有力的抗老保養品，今夏這三款逆齡新品一定不能錯過！

▍1.再造逆齡美肌「塑妍逆齡彈潤乳霜」

肌膚之鑰塑塑妍逆齡系列將於今年8月推出最澎、彈、潤頂級乳霜 新品「塑妍逆齡彈潤乳霜」，逆轉肌齡，強化肌底，幫助修護肌膚彈性，重現如青春少女般宛若新生，豐盈彈潤、緊緻透亮肌。

塑妍逆齡彈潤乳霜NT11,800元。（圖／邱映慈攝影）

全新配方研發，由強大的植萃成分研製的混合而成的獨家「彈潤豐盈配方」，添加源自日本的西洋菜萃取精華、藥草之王「魚腥草萃取精華」，著重於強化肌底，成就更緊緻、更年輕的肌膚，守住每寸精準輪廓與角度。每天早晚兩次使用，搭配量身訂製的按摩手技，完美鎖住臉頰的豐滿澎度，同時滋潤肌膚和均勻膚色，彈潤輪廓精準到位，再現青春光采。

肌膚之鑰訂製逆齡手技「立體塑型按摩法」：取一顆珍珠大小的份量，將乳霜塗抹於全臉。將雙頰分成三個區域，將4根手指放在臉部輪廓線提拉到顴骨下方，以手拉提雙頰蘋果肌，每個點的動作重複3次。從下顎線開始，同樣以4根手指將雙側肌膚上推至太陽穴，同樣動作再重複6次。（圖／邱映慈攝影）

▍2.精準撫紋「逆齡賦活精萃」

為了實現逆齡美膚心願，來自日本的無添加領導品牌FANCL指出，日常保養必須加強紋路修復，並同步激活肌膚的新生與代謝力。於是在2020年7月，推出「逆齡賦活精萃」，配方全面升級，鎖定紋路生成原因，運用賦活酵母精華、肌醇，精準修護皺紋。另協同玫瑰煥活成長精華、葡萄嫩芽精華與紫玄米精華，激活新生與代謝力，賦予全面性且卓越的美妍呵護。

使用「逆齡賦活精萃」時搭配臉部按摩和穴道按壓，讓保養效果更明顯。（圖／邱映慈攝影）

FANCL日本研究所指出，年齡增長、紫外線或內在情緒壓力，都將衰弱肌膚原有的「新生」與「代謝」力，使肌膚無法維持緊緻光采。此外，也發現「防腐劑」是造成細胞老化、膠原蛋白結構鬆弛的原因之一。因此，若希望突破抗齡保養瓶頸，給予真正有效的修護，須同步改善肌膚的「新生」及「代謝」力，並使肌膚遠離防腐劑傷害。全新升級「逆齡賦活精萃」，精準修復紋路，專注強化肌膚新生、代謝機能，賦予熟齡肌多重抗齡修護，持續使用，幫助實現無痕、緊緻、飽滿又彈潤的年輕好膚質。

逆齡賦活精萃NT2,850元。（圖／邱映慈攝影）

▍3.法式駐顏的煉金術「絲蛋白撫紋精華」

Odile歐蒂蔻彈力蛋白精華擁有活躍的緊膚活性成分，能賦予膚質完美彈力，平滑肌膚。萃取自頂級蠶絲的微分子「絲蛋白胺基酸」，體積僅膠原蛋白1/20大小，能在10秒內立即深入肌膚，達到緊緻與鎖水雙重功效；天然小麥蛋白與海洋彈力蛋白，能雙倍強化蠶絲蛋白發揮高保濕效能，讓肌膚擁有柔滑撫紋的效果。長期使用，為肌膚重新喚回深層撫紋、絲滑柔嫩之美！

每天早上輕輕塗抹彈力蛋白精華於臉、頸部肌膚，要特別注意避開眼周肌膚。溫柔輕拍幫助精華液滲透與吸收。接著使用乳液，給予肌膚全方位的保濕呵護。（圖／邱映慈攝影）

同場加映Odile歐蒂蔻亮白新品「光速白C安瓶」獨創光速極凍技術，將光速C精華以低溫高壓新鮮封存成多孔性微球，讓78.57%高濃度維他命Ｃ能光速被肌膚吸收夜晚不間斷激發肌底能量，秒現無與倫比的透亮、淨白、澎彈柔嫩濾鏡肌，美白控必收！