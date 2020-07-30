Corum崑崙錶2020年全新品牌定調，同時發表新作並邀請到氣質女星陳語安魅力站台，擁有甜美外型、氣質出眾的斜槓才女除了投身於戲劇外，更跨足投資眼鏡及咖啡店，平時更積極參加表演課，為拓展戲路作準備，近期更挑戰危險度極高的自由潛水。

近期完成戲劇演出並剛考到自由潛水證照的陳語安，首度為崑崙表2020新品發表會站台，分享自己的時間哲學，平常有戴錶習慣、注重守時觀念的她，覺得手錶就是時間的象徵，能具體的感受到時間的流動，並啟發自我珍惜當下的分分秒秒。有別於戲劇裡的柔美形象，其實個性很活潑外向，甚至還有一點點男孩子氣；再被問到最近的傳聞男友吳克群出專輯時，甜認了他的音樂很好聽，娛樂圈有閃婚，是否會加入行列，陳語安表示「不會，但要遇到才知。」

【新聞照片3】 熱愛藝術及設計，全新 Golden Bridge金橋系列腕錶，讓語安最動心！5級玫瑰金建議售價NT$ 1,238,000。(圖/品牌提供)

CORUM 全新LAB 02系列飛行陀飛輪限量腕錶玫瑰金款，搭配CO 300自製機芯，416個零件打造懸浮機芯。(圖/品牌提供)

陳語安在29日也戴上飛行陀飛輪限量腕錶，橋狀機芯設計宛如舊金山金門大橋，泡泡錶的圓弧藍寶水晶玻璃鏡面具有放大鏡效果，結合多位藝術家設計的創意錶面，營造出誇張前衛的視覺效果，不僅呈現特有質感也具有濃厚的藝術氣息。讓她直呼「好想擁有！」。Corum崑崙表LAB 02飛行陀飛輪限量腕錶能夠客製化挑選錶殼材質、寶石顏色以及鑲嵌方式，讓陳語安大呼想要有嵌全鑽的手錶，直接被主持人虧「吳先生要多賣唱片了。」